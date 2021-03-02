Antalya’da açan 161 bin lale ve sümbül görenleri hayran bırakıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanını baharın müjdecisi olan lale ve rengarenk çiçeklerle süsledi. Orta refüj ve kavşaklarda açan 161 bin lale ve sümbül kentte renk cümbüşü oluşturuyor.



Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 161 bin lale, sümbül ve çiğdem soğanını Aralık ayında toprakla buluşturmuştu. 2 ay toprak altında kalan laleler, baharın gelmesi ve havaların da ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. Baharın müjdecisi laleler renk cümbüşü içinde kentte görsel şölen yaşatıyor.



“Rengarenk görüntü”

Lale, sümbül ve çiğdem çiçekleri park, cadde, kavşak ve refüjleri rengarenk yaptı. Mevsim çiçeklerinin, ortaya koyduğu görsellik vatandaşların da ilgi odağı haline geldi. Cam Piramit, Antalyaspor Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı, Burhanettin Onat Bulvarı, Mevlana Kavşağı ve Işıklar Caddesi başta olmak üzere park ve orta refüjler güzelliğe kavuştu.



“3.5 milyon çiçek toprakla buluştu”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı baharla birlikte menekşe, bellis, aslanağızı, lahana ve lale ağırlıklı 3 milyon 500 bin adet çiçeği daha toprakla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi’ne ait sera ve fidanlıklarda yetiştirilen rengarenk çiçekler, estetik peyzaj projeleriyle görsel bir güzellik sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.