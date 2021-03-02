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Antalya'da 'kontrollü normalleşme' kuralları açıklandı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi 21.00'dan Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek

İHA

Antalya'da 'kontrollü normalleşme' kuralları açıklandı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi 21.00'dan Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek

Antalya Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu 'kontrollü normalleşme' süreciyle ilgili bilgi paylaştı. Kentte hafta sonu kısıtlaması Cumartesi 21.00'dan Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecekken, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.0014.00, 20 yaş altı genç ve çocukların ise 14.00 18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildi.
Antalya Valiliğinin paylaştığı bilgilere göre, yüksek korona virüs riski taşıyan turuncu listedeki Antalya'da cuma akşamları 21.00'de başlayan ve pazartesi sabahı 05.00'te sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe gidildi. Açıklamaya göre, Antalya’da hafta içi 21.0005.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma 21.00Cumartesi 05.00 ve Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde uygulanmasına karar verildi.
Antalya’da, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.0014.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocukların ve gençlerin ise 14.0018.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.
Antalya’da bulunan yemeiçme yerleri lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerlerinin 07.0019.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine, 19:0021.00 saatleri arasında paket servisi veya gelal şeklinde, 21.0024.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerine, bu işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları masalar ve koltuklar arası göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masakoltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilerek oturma düzeni oluşturulması gerektiği açıklandı.
Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam etmesine, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine, Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabileceği duyruldu.
Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Kaymakamlıklara ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden bildirilmesine, bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesinin sağlanmasına karar verildi.
Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden kaymakamlıklara eDevlet kapısından, İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,3 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150,TL idari para cezası uygulanmasına, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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