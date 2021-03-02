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Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım

DHA

Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım


Bülent TATOĞULLARIMithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Bahadır Aktürk'ün (26) çıkan tartışmada boğazını bıçakla keserek öldürdüğü annesi Sultan Aktürk'ün (55) cenazesi morgdan alındı. 39 yıllık eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Arif Aktürk, "Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım, 39 yıllık eşim. Bir fiske vurmadım, melek gibi bir kadındı, keşke o ölmeseydi, ben ölseydim. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı" dedi.
Manavgat'ın Kumköy Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında ailesi ile yaşayan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Bahadır Aktürk, kendilerine ait markette annesi Sultan Aktürk ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahadır Aktürk, bıçakla Sultan Aktürk'ün boğazını kesti. Çığlık atarak yardım isteyen Sultan Aktürk, kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sultan Aktürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Sultan Aktürk'ün yakınları tarafından darbedilen Bahadır Aktürk, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, tedavisi için özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan müdahalede vücudunda ciddi darp izleri ve kırıklar bulunduğu belirlenen Bahadır Aktürk daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Sultan Aktürk'ün cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
'BİR TARAFTA OĞLUM, BİR TARAFTA KARIM'
Sultan Aktürk'ün cenazesini almaya 39 yıllık hayat arkadaşı Arif Aktürk geldi. Bu sabah Adli Tıp Kurumu morguna gelen Arif Aktürk, bir tarafta eşini kaybettiğine, diğer taraftan da şizofreni hastası olan oğlunun yaptıklarına üzülerek, "Olay olduktan sonra ben gittim, gittiğimde her şey olup, bitmişti. Yapacak bir şeyim yok, bir tarafta oğlum, bir tarafta karım, 39 yıllık eşim. Bir fiske vurmadım, melek gibi bir kadındı, keşke o ölmeseydi, ben ölseydim. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı" diye yakınlarına dert yandı.
CENAZE MANAVGAT'A GÖTÜRÜLDÜ
Yapılan otopsinin ardından Arif Aktürk ve yakınlarının teslim aldığı Sultan Aktürk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'ne götürüldü.
Bu arada, yurt dışında yaşayan eşi ve bir çocuğundan ayrı yaşayan Bahadır Aktürk'ün, bu olay sonrası daha ağır psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenildi. Daha önce birçok kez tedavi ettirilmeye çalışılan Bahadır Aktürk'ün hastalığının geçmediği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIMithat ABAKAN
2021-03-02 14:31:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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