Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe’yi konuk ediyor. Karşılaşmada ilk yarı konuk takımın 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Kadzior ceza alanı içerisine kadar getirdiği topla kaleyi görerek şut çekti ancak meşin yuvarlak kaleci İrfan Can’da kaldı.

21. dakikada savunma arkasına sızan Adam Bareiro aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Bareiro’nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakikada soldan Göztepe Soner ile korner kullandı. Savunma topu uzaklaştırırken, Nwobodo ceza alanı dışından tekrar kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti.

43. dakikada sağdan Kadzior Juanran paslaşmasıyla kullanılan serbest vuruşta topu ceza alanı içerisine gönderdi. Oluşan karambolde topu önünde bulan Tzavellas uzaktan sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

44. dakikada sol kanattan hareketlenen Halil topu ceza alanı içerisine yolladı. Gelen topa Alanyasporlu Fatih ters bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti. 01

45. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Davidson yakından kaleyi yokladı ancak top kalecide kaldı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xx, Erdem Bayık xx, Yusuf Bozdoğan xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih Aksoy xx, Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xx, Manolis Siopis xx, Davidson xx, Damian Kadzior xx, Berkan Kutlu xx, Ceyhun Gülselam xx, Adam Bareiro xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Mustafa Pektemek

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Alpaslan Öztürk xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Dzenan Burekovic xx Fousseni Diabate xx, Cherif Ndiaye xx, Obinna Nwobodo xx, Halil Akbunar xx, Soner Aydoğdu xx Brown Ideye xx

Yedekler: Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Kerim Alıcı, Cristian Titi, Marko Mihojevic, Peter Zulj, Anderson Esiti, Kubilay Sönmez, Adis Jahovic, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: (Fatih dk. 44 k.k.) (Göztepe)

Sarı kart: Brown Ideye (Göztepe)

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