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Evden çalışmada 'dijital' mobbing

DHA

Evden çalışmada 'dijital' mobbing


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)MOBBİNG ile Mücadele Derneği Antalya İl Temsilcisi Dr. Mehmet Ozan Uzkut, iş yerlerinde uygulanan mobbingin, pandemiyle birlikte evden çalışma sistemine geçilmesiyle, internet üzerinden sürdüğünü söyledi. Uzkut, süreçte en çok banka, ilaç ve turizm sektöründe çalışanların mobbinge maruz kaldığını söyledi.
Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte koronavirüsün yayılmasını önlemek için birçok devlet kurumunda ve özel şirketlerde evden çalışma süreci başlatıldı. Bu süreçle birlikte işverenler tarafından çalışanlara uygulanan mobbingin türü de değişti. Çalışanlar artık internet üzerinden mobbinge maruz kalmaya başladı. Bu süreçte mobbinge en çok banka, ilaç ve turizm sektörlerinde çalışanlar maruz kaldı.
Evden çalışma düzeniyle birlikte, işverenlerin çalışanları istifaya zorlamak için mobbing uyguladığını söyleyen Mobbing ile Mücadele Derneği Antalya İl Temsilcisi Dr. Mehmet Ozan Uzkut, "Evden çalışma sürecinde mobbing artık internet üzerinden yapılıyor. WhatsApp grupları kuruluyor, işten çıkarılmak istenen kişi bu gruplara alınmıyor. Kendi aralarında bu kişi hakkında dedikodu üreterek kişinin özbenliğini yitirmesine ve istifaya kadar gitmesine neden oluyor. Özbenliklerini yitiren kişiler iş bulma umutlarını da yitirdikleri için bu olay intihara kadar gidebiliyor" dedi.
'İNTİHARA KADAR GİDİYOR'
İşverenlerin bu durumu kendi çıkarları için hayata geçirdiğini söyleyen Uzkut, "Uzun süredir çalışan personeli tazminat ödemeden işten çıkarmayı hedefliyor. Kişi mobbing sonucunda, çalışamayacak duruma geliyor ya da depresyona girip intihar ediyor. Belki işverenler işin bu noktaya geleceğini bilse bu şekilde davranmayacak. Beyaz yakalı dediğimiz kişilerde bu durum daha fazla. Çünkü bu kişilerin maaşları yüksek olduğu için tazminatları da yüksek" diye konuştu.
'BANKACILARIN 4'TE 1'İNE MOBBİNG UYGULANIYOR'
Bazı işverenlerin mobbingi kötü niyetle kullandıklarını söyleyen Uzkut, "Geçen yaptığımız bir araştırmada, evden çalışan bankacılarda mobbingin çok yüksek olduğunu anladık. Bankacıların neredeyse 4'te 1'ine mobbing uygulanıyor. Yine ilaç sektöründe de ilaç satışındaki düşüşle birlikte evden çalışanlara mobbinglerle işten çıkarmalarda artış var. Turizm sektöründe de benzer sorun var. Çalışma alanları kapalı olduğu için bu sektörde mobbingle işten çıkarmalarda artış var. Bazı şirketler tazminat ödeyemeyecek durumda oldukları için mobbing uyguluyor, bazıları ise gerçekten kötü niyetle bunu yapıyor" dedi.
'İŞE YARAMADIĞIYLA İLGİLİ DEDİKODU ÜRETİLDİ'
Bankacılık sektöründe çalışan bir danışanları olduğunu söyleyen Uzkut, danışanlarının yaşadıklarını anlattı. Uzkut, "Bu dönemde bankalarda çalışanların neredeyse 4'te 1'i çalışıyor. Bankalar pandemi döneminde şubelerinin gereksiz olduğunu anladı ve kapatma yoluna gidiyor. Bu nedenle özellikle eski personelini çıkartmak istiyorlar. 20 yıldır bankada çalışan bu kişiyi bilgisayarla ilgili bazı programları bilmemesi, bazı sosyal medya kullanımının da kısıtlı olması sebebiyle işten çıkartmak için mobbing uygulanıyor. Bu kişiye artık çağ dışı kaldığı, bir işe yaramadığıyla alakalı dedikodular çıkarılıyor" dedi.
MÜŞTERİ KARŞISINDA ZOR DURUMDA BIRAKILIYOR
Bu kişinin çalışan arkadaşlarına ve yöneticilerine küstürüldüğünü belirten Uzkut, "Bu kişi sürekli 'Senin dönmene gerek yok, artık bizim için bir yüksün' gibi laflarla aşağılanıyor. Bu kişi önce idareye küstürüldü ve iletişim tek taraflı kesildi. Mesela bir müşterisi aradığında net bir faiz oranı verilmiyor, bazı erişimleri kısıtlanıyor müşteri de bu durumda 'Ama sizin şu arkadaşınız daha yüksek faiz veriyor' diyor. Böylelikle müşteri karşısında da zor durumda kalıyor ve kendisi hakkında şikayetler gitmeye başlıyor. İdare de 'Senin hakkında çok şikayet var' demeye başlıyor. Böylelikle istifaya zorlanıyor" diye konuştu.
'ÇALIŞAN KENDİNDE KUSUR ARAMAYA BAŞLIYOR'
Derneğin mobbinge maruz kalan kişilerin yanında olduğunu söyleyen Uzkut, "Çalışanların çoğu kendisine yapılan mobbingin farkında olmuyor. Özgüvenini kaybettiği için kendisinde kusur aramaya başlıyor. Dışarıdan birinin söylemesiyle bu durumu fark ediyorlar. Bu gibi durumlarda derneklerimize başvurabilirler. Ücretsiz psikiyatri ve avukat desteği sağlıyoruz. Ne yapması gerektiğiyle ilgili yol haritası çiziyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-03-06 08:07:06

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