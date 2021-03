Rektör Özkan: “ Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlenen Özkan, "Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum” dedi.

Kadınlar Günü öncesi Samsun'da bir kadının acımasızca şiddete maruz kalmasından büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Küçücük çocuğunun gözü önünde eşini öldüresiye döven insanlıktan nasibini almamış ve onun gibi daha nice şiddet zanlısının bir an önce en ağır şekilde cezalarını çekmelerini diliyor, kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyorum" diye konuştu.

Rektör Özkan, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün acı bir olayın yıl dönümü olarak hatırlansa da bugünün asıl amacının kadınların konumlarının daha da iyileştirilmesi için çalışarak ve toplumsal bilincin daima diri tutularak bugünün anlam kazanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetin tüm dünya kadınlarının en temel sorunlarından birisi olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Bu sorunla mücadelede bireysel ve toplumsal olarak her birimize önemli görevler düşmektedir. Bunların başında tüm insanlık olarak cinsiyet ayrımcılığının, kadına yönelik şiddetin karşısında durmak ve kadınlarımızın toplumsal, ekonomik, siyasi hayatın içinde temel aktörlerden biri olarak hak ettiği konuma gelmesini sağlamaktır. Çünkü biliyoruz ki çalışkanlığı, azmi, kararlılığı, özverisi, üretkenliği ve en önemlisi varlığı ile yaşamın ana damarı olan kadınlarımız toplumun istenilen refah seviyesine ulaşmasında en önemli güvencemizdir” şeklinde konuştu.

Bugün Türkiye’de bilim, iş dünyası, sanat, spor ve diğer tüm alanlarda üretimleriyle değer katan, çalışmalarıyla adını dünyaya duyuran çok sayıda kadın olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Rektör Özkan, kadınların gücünün ve azminin tüm gençliğe umut ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Geleceğin mimarlarını yetiştiren Akdeniz Üniversitesi olarak ve topluma rol model olan bilim insanları olarak kendilerine de büyük görev düştüğünü söyleyen Rektör Özkan, “Öğrencilerimiz başta olmak üzere gelecek nesillere ışık tutacak, cesaretli, özgüveni yüksek, bilime ve ülkesine hizmeti amaç edinmiş, başarı yolunda emin adımlarla ilerleyen bir nesli, kadın ve erkek olmanın ötesinde “insan olma” bilinci ve farkındalığı ile yetiştirmek en temel vazife ve gayemizdir” ifadelerini kullandı.

