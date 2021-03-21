1 kilo 300 gram doğan Eslem bebek, hayata tutundu



Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da annesinin gebelik zehirlenmesi yaşaması sonucu 33 haftalıkken 1 kilo 300 gram dünyaya gelen Eslem Duru Çaksen, 46 günlük yeni doğan yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutunmayı başardı.

Döşemealtı ilçesinde Turgut (45) ve Ayşe Çaksen (44) çiftinin 8 Ocak tarihinde 1 kilo 300 gram olarak erken dünyaya gelen ve Eslem Duru adını verdikleri kızları, yaşam savaşını kazandı. Annenin yüksek tansiyona bağlı gebelik zehirlenmesi yaşaması sonucu 33 haftalık doğan Eslem Duru, 46 gün boyunca yeni doğan yoğun bakımda tedavi altında tutuldu. Annesinin her gün sütünü sağarak hastaneye getirdiği Eslem Duru, tüm tedavileri tamamlanıp 3,5 kiloya ulaşınca anne, baba ve ablalarına kavuştu. Eslem Duru bebek, ailesinin yüzünü güldürdü.

'ÖLECEĞİNDEN KORKUYORDUM'

Eslem Duru´nun dünyaya geldiğinde çok küçük olmasından dolayı onu kaybedeceği korkusu yaşadığını belirten Ayşe Çaksen, "Her gün sütümü sağıp bebeğe vermek için hastaneye geldim. Bebeğimi kucağıma veriyorlardı. O kadar küçüktü ki. Çok duygulanıyordum onu görünce" dedi.

46 gün sonra hastane dışında ilk kez bebeğini kucağına aldığında gözlerinin yaşardığını anlatan anne, "Eslem Duru bizim sürpriz bebeğimiz. Şu anda sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutluyum. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Turgut Çaksen ise Esin Şule (20) ve Esra Nur (21) isimli iki kızlarının ardından üçüncü kızları Eslem Duru´nun sağlığına kavuşmasının bütün aile için çok büyük mutluluk olduğunu söyledi.

GEBELİK ZEHİRLENMESİ İLERİ YAŞ ANNELERDE GÖRÜLÜYOR

Eslem Duru bebeğin doğumunu gerçekleştiren Özel Termessos Hastanesi´nden Op. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü, "Ayşe Çaksen gebeliğin erken dönemlerinden itibaren takiplerini yaptığımız bir hastaydı. Gebeliğin takiplerinde 29-30´uncu haftadan sonra bebekte gelişme geriliği başladığını belirledik. Anne yüksek tansiyon hastasıydı ve ilaç kullandığı halde tansiyonu çok kontrol altına alamadık. Bebeğin büyümesi ve akciğerlerinin gelişmesi için iğneler yaptık ve 33´üncü haftada annenin tansiyonu çok yükselip idrarda protein kaybı başlayınca doğumu gerçekleştirdik" dedi. Tıpta preeklampsi adı verilen gebelik zehirlenmesinin toplumda görülme sıklığının yüzde 20 olduğunu belirten Op. Dr. Süpürtülü, hastalığın daha çok ileri yaş anne adaylarında görüldüğünü söyledi. "Bunun nedeni de tansiyon hastalığının belli bir yaş üzerinde daha sık görülmesi" diyen Op. Dr. Süpürtülü, bu nedenle erken doğan bebeklerin, özellikle 33 haftalık olanların yüzde 80´inin hayatta kalmayı başardığını belirtti.

ESLEM DURU MÜCADELECİ BİR BEBEKTİ

Ayşe Çaksen´in de ileri yaş gebe olması nedeniyle hem anneyi hem de bebeği koruma altına almak için erken doğum gerçekleştirdiklerini anlatan Op. Dr. Süpürtülü, "1 kilo 300 gram doğan Eslem Duru bebek hem çok tatlı hem de mücadeleci bir bebekti" dedi. Op. Dr. Süpürtülü, Eslem Duru´nun 46 günlük yeni doğan yoğun bakım sürecinde anne karnında olması gereken kiloya ulaştıktan sonra taburcu edildiğini söyledi.

Eslem Duru bebeğin rutin kontrollerini yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Birol Yüksel ise 46 gün sonunda kilosunun 3,5 kilo civarında ve son derece sağlıklı olduğunu belirtti.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Selma KUNAR

2021-03-21 08:20:20



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