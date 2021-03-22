Villada kaçak parti yapan 14 kişiye ceza yağdı



Alparslan ÇINAR/ ANTALYA (DHA)Koronavirüs risk haritasında `çok yüksek risk´ grubunda yer alan Antalya'da yasak olmasına rağmen bir villada parti düzenleyen 14 kişiye toplam 76 bin 976 lira para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkisindeki E.D.'ye ait villada koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen parti düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, havuzda yüzen, müzik eşliğinde dans eden, bir otobüs içerisinde de parti yapan İ.B., İ.Y., R.K., M.F.T., B.A., G.T., B.U., R.H., A.P., İ.C., İ.A., N.S., Y.Y. ve B.D.M. isimli 14 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 469´ar TL, maske kuralını ihlalden 900´er TL, emre aykırı davranmaktan 427´şer TL, villa sahibi E.D.'ye ise 9 bin 832 TL olmak üzere toplam 76 bin 976 TL para cezası kesildi. Ayrıca villa da 1 aylığına mühürlenerek ticari faaliyeti durduruldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-03-22 17:44:54



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