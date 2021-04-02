4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği Yangın merdiveninden terasa tahliye edilen turistler büyük korku yaşadı 4 yıldızlı bir otelin sauna bölümünden çıkan yangında otelde konaklayan yaklaşık 70 turist korku dolu anlar yaşadı Yangında 1'i kadın 2 turist dumandan etkilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği Yangın merdiveninden terasa tahliye edilen turistler büyük korku yaşadı 4 yıldızlı bir otelin sauna bölümünden çıkan yangında otelde konaklayan yaklaşık 70 turist korku dolu anlar yaşadı Yangında 1'i kadın 2 turist dumandan etkilendi

İHA

4 yıldızlı otelde müşterilerin yangın paniği Yangın merdiveninden terasa tahliye edilen turistler büyük korku yaşadı 4 yıldızlı bir otelin sauna bölümünden çıkan yangında otelde konaklayan yaklaşık 70 turist korku dolu anlar yaşadı Yangında 1'i kadın 2 turist dumandan etkilendi

Antalya’da kent merkezindeki 4 yıldızlı bir otelin sauna bölümünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Otelde konaklayan misafirler yangın merdiveninden terasa tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1’i kadın 2 Pakistan uyruklu turist hastaneye kaldırıldı.
Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi’ndeki 10 katlı, 4 yıldızlı bir otelin saunasındaki ısıtma bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teras noktasından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Dumanların restoran ve oradan üst katlara doğru yükselmesi nedeniyle otelde konaklayan yaklaşık 70 turist korku dolu anlar yaşadı. Çoğunluğunu Pakistan uyruklu turistlerin oluşturduğu misafirler, otel personeli tarafından yangın merdiveni aracılığıyla teras bölümüne tahliye edilmeye başlandı. Dışarı çıkan bazı turistler ise çalışmaları izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye merdiven açarak yangına müdahale etti. Terasta duman altında kalan müşteriler ve otel çalışanların panik anları kameralara yansıdı. Çevredeki kalabalık, itfaiyenin çalışmasını ve terasta bekleyen turistleri endişeli gözlerle izledi. İtfaiye yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla söndürdü. Yangında maddi hasar oluşurken, alevlerin teras altındaki işyerine ve üst katlara sıçramaması olası bir büyük yangını önledi. Dumandan etkilenen Pakistan uyruklu 1’i kadın 2 kişi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılıp ambulansa götürüldü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan 2 turist tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, sauna bölümünden çıkan dumanlar nedeniyle terasta panik yaşayan turistler drone ile havadan görüntülendi.

"Misafirler dışarı çıktı"
Yangını gören alttaki iş yeri sahibi Suat Uçak, “Merdivenin oradan aniden duman çıkmaya başladı. Bizim dükkan da duman doldu. Sauna gibi yerden patlak verdi. İtfaiye zamanında gelip müdahale etti. Misafirler dışarı çıktı, çalışanlar da çıktı. Şu an yangın kontrol altına alındı” dedi.

"Saunadan çıktığı biliniyor"
Selami Şerkan ise bir anda otelin sauna bölümünden dumanların yükselmeye başladığını belirterek, “Dükkanlarda duman oldu. Yangının saunadan çıktığı biliniyor. Tüm müşteriler tahliye edildi. Bazı müşteriler sabah yürüyüşündeydi. Terasa da gelen müşteriler ve çalışanlar toplandı. Çok şükür bir kayıp yok” diye konuştu.
Ailesi dumandan etkilenen Pakistan uyruklu Abdul Minan, “Yangın sauna bölümünden başladı. Üst katlardaki koridorlara duman geldi. Ailem dumandan etkilendi, nefes almada zorlandı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın: Kısıtlamalar artırılmalı
YEREL HABERLER Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. ...
Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
YEREL HABERLER Haftalığı 50 bin liraya, koronavirüsten uzak tatil
Kanser hastalarına Covid-19 aşısı önerisi
YEREL HABERLER Kanser hastalarına Covid-19 aşısı önerisi
Beyza´yı dövüp, imam nikahlı eşini arayarak, 'Nasıl olmuş aşkım' diye sormuş
YEREL HABERLER Beyza´yı dövüp, imam nikahlı eşini arayarak, 'Nasıl ...
Antalyaspor'un deplasman fobisi
YEREL HABERLER Antalyaspor'un deplasman fobisi
Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi
YEREL HABERLER Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor ...
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor ...
ATB Mart ayı hal endeksini açıkladı Domates, sebze ve meyve miktarında üretim düştü fiyat arttı
YEREL HABERLER ATB Mart ayı hal endeksini açıkladı Domates, sebze ve ...
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
YEREL HABERLER Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın
Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza: “Başkaları gibi ölmek istemiyorum” "Ben diğerleri gibi olmak istemiyorum. Kesin bana yine bir şey yapacak. Başkaları gibi ölmek istemiyorum”
YEREL HABERLER Sevgilisi tarafından darp edilen Beyza: “Başkaları ...
Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan’a piyano resitali
YEREL HABERLER Otizmli Taylan'dan Rektör Özkan’a piyano resitali
Ormanlık alanda 116 kök kenevir bitkisi ile yakalandı
YEREL HABERLER Ormanlık alanda 116 kök kenevir bitkisi ile yakalandı
Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum (2)
YEREL HABERLER Eski sevgilisinin darbettiği Beyza: Ölmek istemiyorum ...
Alanya'da genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı Başsavcılığın adli kontrol kararına itirazı kabul edildi, yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Sosyal medya hesabından 'ölmek istemiyorum' paylaşımıyla yardım istemişti
YEREL HABERLER Alanya'da genç kadını darp eden eski sevgili ...
Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförünü bıçakla tehdit eden şüpheliler ...
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (4)
YEREL HABERLER Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak ...
ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 9 açılış
YEREL HABERLER ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 9 açılış
Yanan evde bayılan kadını, komşuları kapıyı kırarak kurtardı
YEREL HABERLER Yanan evde bayılan kadını, komşuları kapıyı kırarak ...
Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda kurtardı
YEREL HABERLER Alev topuna dönen evdeki kadını komşuları son anda ...
Haciz işlemi başlatan bankaya, ayran ve yumurtayı böyle attı
YEREL HABERLER Haciz işlemi başlatan bankaya, ayran ve yumurtayı ...
Kepez’den yatırımcı bütçe
YEREL HABERLER Kepez’den yatırımcı bütçe
Köpeğe cinsel saldırıda bulundu; 'Sarhoştum, hatırlamıyorum' dedi
YEREL HABERLER Köpeğe cinsel saldırıda bulundu; 'Sarhoştum, ...
Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak çekip, tehdit ettiler (3)
YEREL HABERLER Darbedilen kadını kurtaran otobüs şoförüne bıçak ...