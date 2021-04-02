Bir kaza paylaşımıyla başladı yarım milyon takipçiye ulaştı Vatandaşların çektiği sıcak gelişmeleri paylaştığı sayfası takipçi rekoru kırdı

Antalya’da vatandaşların çektiği trafik kazası, kavga, yangın gibi olayların paylaşıldığı sosyal medya sayfası yarım milyon takipçiye ulaştı. Sayfa sahibi, “Biz artık daha güçlü bir aileyiz” diyerek, takipçilerine teşekkür etti.

Antalya’da Uğur İncik’in (28) yaklaşık 2 yıl önce açtığı ve bu sürede 504 bin takipçiye ulaşan ‘Antalya Hakkında’ adlı sayfa, vatandaşların cep telefonuyla çektiği kavga, trafik kazası, intihar, yangın gibi olay ve ilginç anlarının paylaşıldığı bir sosyal medya ağına dönüştü. Takipçilerin hayvanları ile eşyaları da paylaştığı sayfayla, ilanların çoğu kısa sürede de çözüme kavuşmaya başladı.

Yarım milyonluk takipçiye ulaşmasının ardından sayfa sahibi Uğur İncik, #yarimmilyonantalya bir teşekkür mesajı yayınladı. İncik mesajında “ İlk sayfayı kurduğumda Antalya ile ilgili resimler paylaşırken, DM’den bir gün kaza geldi paylaştım ve devamları geldi. Kedi kaybolmuş DM’den attılar bulduk. Köpek, kuş, araba, cüzdan, vatandaş vb. derken gelen bütün kayıpları bulmaya başladık. Daha sonra kan ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Güvenlik kameraları ile hırsızların yakalanmasına destek olmaya çalıştık. İhtiyaç sahipleri için ve ihtiyacımız olduğunda tüm Türkiye’ye sesimizi duyurduk. Sayfamız aracılığıyla tanışıp evlenenler oldu. 7/24 anlık haber, nöbetçi eczane bilgilerini paylaştım. Ve binlerce kişinin sorununu çözdük. Daha çok fazla buraya yazmayla bitiremiceğim olayları birlikte yaşadık ve başardık. Bu kadar büyük bir aile olmayı beklemiyordum. Beni görüp tanımasanız bile, ailenizden biri olarak kabul edip içtenliğime inandınız. Seven/sevmeyen takip eden yada etmeyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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