Bir kaza paylaşımıyla başladı yarım milyon takipçiye ulaştı Vatandaşların çektiği sıcak gelişmeleri paylaştığı sayfası takipçi rekoru kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir kaza paylaşımıyla başladı yarım milyon takipçiye ulaştı Vatandaşların çektiği sıcak gelişmeleri paylaştığı sayfası takipçi rekoru kırdı

İHA

Bir kaza paylaşımıyla başladı yarım milyon takipçiye ulaştı Vatandaşların çektiği sıcak gelişmeleri paylaştığı sayfası takipçi rekoru kırdı

Antalya’da vatandaşların çektiği trafik kazası, kavga, yangın gibi olayların paylaşıldığı sosyal medya sayfası yarım milyon takipçiye ulaştı. Sayfa sahibi, “Biz artık daha güçlü bir aileyiz” diyerek, takipçilerine teşekkür etti.
Antalya’da Uğur İncik’in (28) yaklaşık 2 yıl önce açtığı ve bu sürede 504 bin takipçiye ulaşan ‘Antalya Hakkında’ adlı sayfa, vatandaşların cep telefonuyla çektiği kavga, trafik kazası, intihar, yangın gibi olay ve ilginç anlarının paylaşıldığı bir sosyal medya ağına dönüştü. Takipçilerin hayvanları ile eşyaları da paylaştığı sayfayla, ilanların çoğu kısa sürede de çözüme kavuşmaya başladı.
Yarım milyonluk takipçiye ulaşmasının ardından sayfa sahibi Uğur İncik, #yarimmilyonantalya bir teşekkür mesajı yayınladı. İncik mesajında “ İlk sayfayı kurduğumda Antalya ile ilgili resimler paylaşırken, DM’den bir gün kaza geldi paylaştım ve devamları geldi. Kedi kaybolmuş DM’den attılar bulduk. Köpek, kuş, araba, cüzdan, vatandaş vb. derken gelen bütün kayıpları bulmaya başladık. Daha sonra kan ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Güvenlik kameraları ile hırsızların yakalanmasına destek olmaya çalıştık. İhtiyaç sahipleri için ve ihtiyacımız olduğunda tüm Türkiye’ye sesimizi duyurduk. Sayfamız aracılığıyla tanışıp evlenenler oldu. 7/24 anlık haber, nöbetçi eczane bilgilerini paylaştım. Ve binlerce kişinin sorununu çözdük. Daha çok fazla buraya yazmayla bitiremiceğim olayları birlikte yaşadık ve başardık. Bu kadar büyük bir aile olmayı beklemiyordum. Beni görüp tanımasanız bile, ailenizden biri olarak kabul edip içtenliğime inandınız. Seven/sevmeyen takip eden yada etmeyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaş’ta otizmli çocuklar ve aileleri tekne turuyla eğlendi
YEREL HABERLER Kaş’ta otizmli çocuklar ve aileleri tekne turuyla ...
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman şoföre plaket Darp edilen kadını kurtarırken 2 kişinin bıçaklı tehdidine maruz kaldı
YEREL HABERLER Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman ...
Manavgat Çaltepe Saçıdere Göleti ve Sulaması İkmali Projesi için ihale süreci başladı.
YEREL HABERLER Manavgat Çaltepe Saçıdere Göleti ve Sulaması İkmali ...
Kaş Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu kabul edildi
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu kabul ...
Ormanlık alandaki cinsel saldırının şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Ormanlık alandaki cinsel saldırının şüphelisi ...
Manavgat ilçe sağlık müdürünün, kurum müdürlerine 'temaslı' isyanı
YEREL HABERLER Manavgat ilçe sağlık müdürünün, kurum müdürlerine ...
Otizmli bireyler fidan dikti.
YEREL HABERLER Otizmli bireyler fidan dikti.
Kepez Belediyesi otizmli çocukları ağırladı
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi otizmli çocukları ağırladı
Orman personeline yangın semineri
YEREL HABERLER Orman personeline yangın semineri
Antalya'da kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia ...
Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü
YEREL HABERLER Manavgat, otizm farkındalığı için maviye büründü
6 bin kanalizasyon kapağı yol seviyesine getiriliyor
YEREL HABERLER 6 bin kanalizasyon kapağı yol seviyesine getiriliyor
Yürek burkan tesadüf
YEREL HABERLER Yürek burkan tesadüf
Ekolojik Kreş’ten Otizm Farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Ekolojik Kreş’ten Otizm Farkındalık etkinliği
Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa’da üretiliyor
YEREL HABERLER Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa’da üretiliyor
Merrell Alanya Ultra Trail, 24 ülkeden 544 sporcuyla yarın başlıyor
YEREL HABERLER Merrell Alanya Ultra Trail, 24 ülkeden 544 sporcuyla ...
9 yıldır temiz suya hasret Kılıcan Ailesi’nin su sevinci
YEREL HABERLER 9 yıldır temiz suya hasret Kılıcan Ailesi’nin su ...
Saç boyasında ‘Altın Çağ’ dönemi başlıyor Altın içerikli saç boyası üretildi
YEREL HABERLER Saç boyasında ‘Altın Çağ’ dönemi başlıyor Altın ...
Biyolojik mücadele için Korkuteli’de patates yetiştirilecek
YEREL HABERLER Biyolojik mücadele için Korkuteli’de patates ...
Alpaslan Türkeş Bulvarı’nda alt yapı çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Alpaslan Türkeş Bulvarı’nda alt yapı çalışmaları ...
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı (2)
YEREL HABERLER Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor ...
Kasaplardan maske takan hayvanların yer aldığı sticker
YEREL HABERLER Kasaplardan maske takan hayvanların yer aldığı ...
ATSO 2021 Yılı “KÖK” ödülleri açıklandı
YEREL HABERLER ATSO 2021 Yılı “KÖK” ödülleri açıklandı
ALKÜ’lü öğrenci destek bekliyor
YEREL HABERLER ALKÜ’lü öğrenci destek bekliyor