Kırmızıya dönen Antalya’da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58 Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Bizim çok hızlı bir şekilde kırmızıdan kurtulmamız lazım” Vali Ersin Yazıcı, Kepez’de ‘Dinamik Denetim’ gerçekleştirdi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye genelinde uygulanan ‘Dinamik Denetim’ kapsamında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan Kafeler Caddesi esnafını denetledi. Yapılan denetimde genel olarak esnafın kurallara uyduğunu belirten Yazıcı, kırmızıya dönen Antalya için 'Maske, Mesafe, Temizlik' uyarısı yaparken, “Lütfen en kısa sürede kırmızıdan kurtulup turizm şehrine yakışır bir renkte mavili olalım istiyorum” dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, çok yüksek riskli iller grubuna girerek kırmızı renge dönen Antalya’da korona virüs önlemlerine dikkat çekmek adına ‘Dinamik Denetim’ gerçekleştirdi. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan Kafeler Caddesi’nde yaklaşık 15 esnafı ziyaret eden Yazıcı, kafe ve restoranlardaki oturma düzenleri ile çalışanların temizlik kurallarını denetledi. Vali Yazıcı, yeni kısıtlamalar ve ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirler hakkında esnaflarla sohbet etti. Genel olarak esnafın kurallara uyduğunu ve alınan tedbirlerden memnun olduğunu belirten Yazıcı, kırmızıya dönen Antalya’da yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 58 olduğunu söyledi. Yazıcı, ayrıca Antalya genelinde yaklaşık 500 bin kişinin aşı olduğunu belirterek turizm kenti Antalya’nın bir an önce kırmızı renkten mavi renge dönmesi için vatandaşların maske, mesafe, temizlik ve genel pandemi kurallarına uyması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya gerçekleştirdiği denetimde, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere eşlik etti.



“500 bin civarında aşıyı tamamladık”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Bütün Türkiye’de denetim yapılıyor. Esnafımızla hem sohbet ettik hem de denetim gerçekleştirdik. Herkes sıkıntıda. Özellikle bu bölgede üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı yemeiçme yerleri var. Tabi üniversitelerin kapalı olması, öğrencilerin olmaması ne yazık ki esnafımızı da mağdur etmiş durumda. Ümit ediyoruz ve bekliyoruz ki hep birlikte bu illetten kurtulalım. Herkes görevini yaptığında inanıyoruz ki çok kısa bir sürede bu işten kurtulacağız. Bir yandan aşılama çalışmalarımız devam ediyor. 500 bin civarında aşıyı tamamladık. Her geçen gün arttırarak devam ediyoruz. Esnafımızın duyarlılığından hoşnut kaldım açıkçası. Genel anlamda 1015 iş yerine uğradık ve kurallara uyuluyordu. İnşallah daha dikkatli olarak en kısa sürede kırmızıdan kurtulacağız. Önce Antalya olarak sonra Türkiye olarak birkaç ay içerisinde normal hayatımıza dönmek istiyoruz” dedi.



“Bizim çok hızlı bir şekilde kırmızıdan kurtulmamız lazım”

Antalya’nın çok hızlı bir şekilde kırmızıdan kurtulması gerektiğini söyleyen Ersin Yazıcı, “Antalya, turizm şehri olduğu için çok hızlı normalleşmemiz lazım. Çok hızlı kırmızıdan kurtulmamız lazım. Ben bütün Antalyalı hemşehrilerimize bunu hatırlatmak istiyorum. Bizim başka sorumluluklarımız var. Dolayısıyla bizim çok hızlı bir şekilde kırmızıdan kurtulmamız lazım. Bunu hep birlikte yapabiliriz. Lütfen en kısa sürede kırmızıdan kurtulup turizm şehrine yakışır bir renkte mavili olalım istiyorum. Hastanelerimizde bir sıkıntı yok. Rakamlarımız yükselmesine rağmen yoğun bakım doluluğumuz yüzde 58. İl olarak hastane konusunda bir sıkıntımız yok. Temaslı, pozitif sayımız çoğaldığında doğal olarak çok hızlı yayılıyor. Lütfen herkes dikkatli olsun” diye konuştu.



“Korona ile ilgili en büyük sıkıntıyı, esnaflar gördü”

Vali Yazıcı’ya denetimde eşlik eden Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde 3501 sokakta Kafeler Caddesi diye geçen caddeyi Dinamik Denetim Modeli kapsamında denetledik. Gerçekten esnaflar her şeyin farkında. Korona ile ilgili en büyük sıkıntıyı, esnaflar gördü. Herkes girişte maske, dezenfektan, ateş ölçerleri bulunduruyor. Antalya Valisi her zaman esnafın yanında. Dünde esnaf odası başkanları ile 3 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi. Biz esnaf ve sanaatkarlar olarak bu sürecin hemen, hızlı bir şekilde bitmesini, işlerimizin açılması, para kazanma yolunda da üzerimize düşen görevi biliyoruz” şeklinde konuştu.



“Hep beraber kurallara uyalım, ilimizi kırmızıdan kurtaralım”

Vatandaşlarla beraber kurallara uyup kırmızı renkten kurtulmayı dileyen Dere, “Üniversiteler kapanınca buradaki esnaf zor duruma düştü. Yüzde 80’e yakın bir iş kaybı var. Alınan en son karara göre de Ramazan’da kapanıyor yeme içme yerleri. Vatandaşlarımız ile birlikte maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak korona virüsten en yakın zamanda kurtularak eski günlerimize dönme umudumuz var. Antalya şu an yüksek riskli kırmızı grupta. Bundan dolayı da çok sıkıntı var. Alınan kararlar hep esnafı etkiliyor. Bu yüzden gelin hep beraber kurallara uyalım, ilimizi kırmızıdan kurtaralım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.