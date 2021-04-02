Ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki çocuk kayboldu

– Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki otizmli çocuk kayboldu. Arama kurtarma ekipleri çocuğun bulunması için bölgede çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkii Köprüçay Irmağı kenarında meydana geldi. Aksu’da ikamet eden Çimen ailesi piknik yapmak için Köprüçay Irmağı kenarına geldi. 10 yaşındaki çocukları Rafettin Uğur'un kaybolduğunu fark eden Çimen ailesi 112 ekibini arayarak çocuklarının ırmağa düşmüş olabileceğini belirterek yardım istedi.

Olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı JSAK Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Akşam saatlerinde yapılan aramada Rafettin Uğur Çimen’in izine rastlanamadı. Aramalara havanın aydınlanmasıyla ırmakta ve ormanda devam edileceği bildirildi.

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