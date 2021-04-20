Kemer Belediyesi çocukların bayramını sosyal medya üzerinden kutluyor

Kemer Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını pandemi nedeniyle sosyal medya üzerinden yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışıyla Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların çektiği videolar, Kemer Belediyesi sosyal platformlarında yayınlanıyor. Çocukların çektiği tüm videolar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak çekiliyor ve etkinliğe katılan tüm çocuklara Kemer Belediyesi tarafından kitap hediye ediliyor.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğin mimarı çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl pandemi nedeniyle sosyal medya üzerinden kutladıklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, ülkenin ve geleceğin teminatı çocuklara ve gençlere iyi bir gelecek sunabilmek, ülkesine ve milletine iyi bir fert olmalarını sağlamanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Millet olarak çocuklara ve gençlere güvenlerinin tam olduğunun altını çizen Topaloğlu, “Bu kutlu bayram çocukların bayramı. Ülkemizi ve aziz milletimizi yüceltecek olan yine çocuklarımızdır. Ülkemizi geliştirecek olan çocuklarımıza önem vermemiz gerekiyor. İnşallah pandemi biterse daha coşkulu şekilde kutlayacağız. Büyük Türk Milletinin ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

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