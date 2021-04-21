Erkenci karpuz üreticisinin yüzünü güldürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkenci karpuz üreticisinin yüzünü güldürüyor

İHA

Erkenci karpuz üreticisinin yüzünü güldürüyor

Manavgat’ta 4 ay önce seraya ekilen karpuzun hasatına başlanırken, karpuzun toptancı halinde 7 liraya kadar alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürüyor. Serada erkenci karpuz üretimi yapan Ziraat Mühendisi Osman Coşar karpuzlarının kalitesinden ve fiyatından memnun olduğunu söyledi.
Ocak ayında serada ekimi gerçekleştirilen erkenci karpuzların hasatına başlandı. 15 dönüm sera içerisinde karpuz üretimi yapan Ziraat Mühendisi Osman Coşar, “Hasadımız bir haftalık olgunluk süresi zarfında daha da yoğunlaşacak. Kalitesi güzel, tadı güzel, on numara karpuz yetiştiriyoruz” dedi.

‘Örtü altı üretimin maliyeti yüksek’
Örtü altında üretilen mevsimin ilk turfanda karpuzların hem iç pazara hem de ihracata gittiğini belirten Ziraat Mühendisi Osman Coşar halde 67 liradan alıcı bulan karpuzun açık alana nazaran hem bakımının daha zor hem de üretim maliyetinin yüksek olduğunu söyledi. Osman Coşar, “Örtü altında üretilen karpuzların yetişmesi yaklaşık üçüç buçuk aylık bir sürede oluyor. Bu süre zarfında soğuk kış koşullarında fark etmiyor sürekli başında bakımını yapıyoruz. Gübreleyip ilaçlıyoruz. Çeşit çeşit bakımları var” ifadelerini kullandı.

‘Üreticimizin yüzü hep gülsün’
Sezonun ilk örtü altı karpuzlarını yerinde kontrol eden Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin üreticilerimizin bin bir emekle yetiştirdiği ürünlerinin karşılığını almasının üretime devam etmeleri açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Üreticilerimiz bilhassa salgın döneminde seri bir şekilde çalıştılar. Şu anda iç pazarın taleplerini karşılayacak üretime sahibiz. Üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için bakanlığımızdan ithalatı yasaklamasını, ihracat yollarını açmasını talep ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALKÜ’de turizm konuşuldu
YEREL HABERLER ALKÜ’de turizm konuşuldu
Muratpaşa bayraklarla donatıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa bayraklarla donatıldı
Fedakar anne her ilmeği oğlunu yürütmek için atıyor Serebral Palsili Emir, annesinin 4 yıl attığı ilmeklerden kazandığı parayla yürümeye başladı Doktorların, "Çok iyi tedavi uygularsanız Emir yürüyebilir" sözü gerçekleşmeye başladı Mehmet Emir’in, alacağı yoğun hidroterapi seansları sonrası yaz aylarında koşması bekleniyor 4 yıldır el işi ürünler satarak oğlunun tedavisini yürüten anne Özge Koptur: "Oğlum bağımsız şekilde 20 adım atabiliyor" "En büyük hayalim oğlumun top oynayabilmesi" Tedavi sürecine olumlu yanıt veren Mehmet Emir: "Doktor olup insanları iyileştireceğim"
YEREL HABERLER Fedakar anne her ilmeği oğlunu yürütmek için ...
Alanya’da 10 kişinin testi pozitif çıktığı apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Alanya’da 10 kişinin testi pozitif çıktığı apartman ...
AKBB’den Cemil Meriç Kütüphanesi’ne ödül
YEREL HABERLER AKBB’den Cemil Meriç Kütüphanesi’ne ödül
Tütüncü, 4’ncü dönem yeniden AKBB Başkanı
YEREL HABERLER Tütüncü, 4’ncü dönem yeniden AKBB Başkanı
Finike’de kaldırım çalışmasının yüzde 90’ı tamamlandı
YEREL HABERLER Finike’de kaldırım çalışmasının yüzde 90’ı tamamlandı
Antalya İl Sağlık Müdürü: Turizm ve basında aşılanan 40 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Antalya İl Sağlık Müdürü: Turizm ve basında aşılanan ...
Ailesinin bakmaları için verip terk ettiği Nefes bebeği, sahiplenmek istiyorlar
YEREL HABERLER Ailesinin bakmaları için verip terk ettiği Nefes ...
Böbreğini temizleyip, yeniden naklettiler
YEREL HABERLER Böbreğini temizleyip, yeniden naklettiler
Serik-2 arıtma tesisi inşaatının yüzde 80’i tamamlandı
YEREL HABERLER Serik-2 arıtma tesisi inşaatının yüzde 80’i ...
ATB eski başkanlarından İlhami Gönen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER ATB eski başkanlarından İlhami Gönen hayatını ...
İlçelerdeki camiler temizlenerek dezenfekte edildi
YEREL HABERLER İlçelerdeki camiler temizlenerek dezenfekte edildi
Akıllı telefonla kumanda edilen penil protez geliştirildi
YEREL HABERLER Akıllı telefonla kumanda edilen penil protez ...
Muratpaşa’dan 23 Nisan konvoyu
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan 23 Nisan konvoyu
Üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı
YEREL HABERLER Üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara ...
Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde sürüklendi, kazları satışa çıkardı Kazların saldırısına uğrayan Ömer Akyüz: 3 bin TL'ye köpek alacağınıza bin TL'ye 4 kaz alın eve kimse giremez" “Düştüğüm zaman hayatım gözümün önünden geldi geçti”
YEREL HABERLER Beslediği kazların saldırısına uğrayıp yerlerde ...
Kulüp başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kulüp başkanı koronavirüsten yaşamını yitirdi
Fenomen 'Ares' cinayetinde baba- oğula 'tahrik' indirimli müebbet istemi
YEREL HABERLER Fenomen 'Ares' cinayetinde baba- oğula 'tahrik' ...
Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu hayatını ...
İftarını yapan 55 yaş üzeri vatandaşlar aşı için hastaneye koştu Antalya’da iftar sonrası 55 yaş aşı yoğunluğu
YEREL HABERLER İftarını yapan 55 yaş üzeri vatandaşlar aşı için ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Pandemi döneminde turizmin gözdesi Geyikbayırı Avrupa'da kış aylarında tırmanış yapılacak en önemli 3 merkez arasında yer alıyor Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya gibi ülkelerden yoğun talep var
YEREL HABERLER Pandemi döneminde turizmin gözdesi ...
Rektör Özkan, Sosyal Bilimler MYO ve İİBF’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Özkan, Sosyal Bilimler MYO ve İİBF’de ...