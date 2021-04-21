Antalyaspor'dan 5 haftalık kötü gidiş

FT Antalyaspor, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekti. Kırmızıbeyazlılar, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 32 mağlup oldu. Son 5 maçında 1 galibiyet alan kırmızıbeyazlıların düşme hattı ile arasındaki puan farkı da 7’ye düştü. 42 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, son 5 karşılaşmasında Ankaragücü’ne 10, DG Sivasspor’a 42, Çaykur Rizespor’a 32, Atakaş Hatayspor'a 32 kaybederken, Kayserispor’u deplasmanda 10 mağlup etmeyi başardı. Bu beş karşılaşmada Antalyaspor, 7 gol atıp, 12 gol yedi. Antalyaspor geride kalan 35 hatada, 9 galibiyet, 15 beraberlik 11 de yenilgi aldı. Güney ekibi 15 beraberlik ile ligde en azla berabere kalan takım konumundaki yerini koruyor.

Öte yandan kırmızıbeyazlılar cumartesi saat 20.30’da karşılaşacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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