Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonu kısıtlamalarının birleştirilmesiyle alınan 82 saatlik kısıtlama kararının ardından son iş günü kent sakinleri ve turistler, sahile akın etti. Güneşli havayı fırsat bilenler, kısıtlama öncesi sahil keyfi yaptı, gençler ise denize girdi.

Koronavirüsle mücadelede Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da tedbirler kapsamında kısıtlamaya dahil edilmesi ile 82 saate çıkan sokak kısıtlaması öncesi Antalya sokakları, kalabalıklaştı. Konyaaltı Sahili de güneşli havayı fırsat bilenlerle doldu. Kent sakinleri ve turistler, sahile akın ederken, kimileri yürüyüş yaptı kimileri de banklarda oturup, manzarayı izledi. Gençler ise denize girdi. Bugün saat 19.00'dan itibaren başlayacak kısıtlama, 26 Nisan günü saat 05.00'e kadar sürecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-04-22 13:28:54



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