Ormana’nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu Tarihi düğmeli evler, ev giyim kataloğu çekimlerine ev sahipliği yaptı Rus mankenler, tarihi doku önünde 3 gün boyunca objektif karşısına geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormana’nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu Tarihi düğmeli evler, ev giyim kataloğu çekimlerine ev sahipliği yaptı Rus mankenler, tarihi doku önünde 3 gün boyunca objektif karşısına geçti

İHA

Ormana’nın düğmeli evleri modacıların gözbebeği oldu Tarihi düğmeli evler, ev giyim kataloğu çekimlerine ev sahipliği yaptı Rus mankenler, tarihi doku önünde 3 gün boyunca objektif karşısına geçti

Antalya’nın İbradı ilçesinde tarihi düğmeli evlerde bir ev giyim firmasının 2021–2022 kış koleksiyonunun çekimleri yapıldı. Katalog çekimleri için Belaruslu manken Lizaveta Paulouskaya, Rus manken Marianna Eremenko ve Macar erkek manken Oliver Adam Nemeth ile toplam 5 model, 3 gün boyunca objektif karşısına geçti.
Türkiye’de ürettiği ev giyim ürünlerinin yüzde 80'ini Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Rusya, Almanya ve Slovenya gibi birçok ülkeye ihraç eden bir firmanın bu ülkelere göndereceği katalogların çekimleri, düğmeli evler arasında İbradı ilçesine bağlı Ormana Mahallesi'nde yapıldı. Katalog çekimleri için Belaruslu manken Lizaveta Paulouskaya, Rus manken Marianna Eremenko ve Macar erkek manken Oliver Adam Nemeth ile toplam 5 model objektif karşısına geçti. Ormana Mahallesi’nde bulunan düğmeli ev butik oteli, diğer düğmeli evler ve sokaklarda gerçekleşen çekimlerde ev giyimleriyle poz veren modeller ilgi çekti. 3 gün süren çekimlere 20 kişilik ekip katıldı.
Ev giyim firması sahibi Fatih Canpolat, çekimleri gerçekleştirmeden önce Ormana’ya hiç gelmediğini ve sosyal medya üzerinde araştırma yaparak 20212022 kış koleksiyonlarının çekimlerini Ormana’da yapmaya karar verdiklerini söyledi.

“Ormana doğal bir stüdyo”
Özellikle Ormana köyünün doğal güzellikleri, düğmeli evleri ve insanlarından çok etkilendiklerini ve Ormana’nın doğal bir stüdyo olduğunu anlatan Canpolat, “20212022 kış koleksiyonları çekimi için Ormana köyüne geldik. Düğmeli evlerden ben ve ekibim çok etkilendik. Biz giyim firması olarak yapmış olduğumuz tasarımlarda zamanın, modanın trendlerini günümüz trendleriyle uyarlayarak aynı zamanda ülkemizin kültürel farklılıklarını da yapmış olduğumuz çalışmalarımızı müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

“Aynı zamanda kültür elçiliği yapıyoruz”
Çekimlerini özellikle Türkiye’nin çeşitli tarihi mekanlarında gerçekleştirerek kültür elçiliği de yaptıklarına dikkat çeken Canpolat, “Biz daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda koleksiyon çekimlerimizi ülkemizin keşfedilmemiş veya yeni keşfedilen bölgelerinde, yörelerinde, tarihi eserlerin olduğu yerlerde çekimlerimizi yaparak aynı zamanda yüzde 80 ihracatı olan firmamızın bir kültür elçiliği de yaptığı ön plana çıkmaktadır. Her sezon farklı bölgelerde çekim yapıyoruz. Biz aynı zamanda bir kültür elçiliği yapıyoruz. Bizim en büyük misyonlarımızdan bir tanesi de budur. Tekstil sektörü olarak ürün olarak yaptığımız grupların içerisinde de ürünlerimizin tanıtımıyla beraber bölgemizin ve ülkemizin tanıtımına da katkı sağlamaktayız. Bunun için Ormana köyündeki düğmeli evleri seçtik. Düğmeli evler 200300 yıllık tarihe sahip olup, zamanında harç kullanılmadan evler yapılmış ve günümüze gelmiştir. Bu bölgede yaklaşık 250300 adet civarında düğmeli ev mevcut. Bizler de bu farkındalığı, bu tasarımı ön plana çıkarma adına bütün ekibimizle beraber 20212022 sonbahar–kış koleksiyonumuzda bu farkındalığı ortaya koyarak koleksiyonumuza farkındalık sağladık” dedi.

“Çok güzel bir çalışma oldu”
Ormana’da umduğundan çok güzel bir çalışma olduğunu söyleyen Canpolat, “3 gün süren çekimlerimiz sonucunda iyi bir iş ortaya çıktı. Düğmeli evlerin arasında, Ormana’nın değişik yerlerinde çekimlerimizi gerçekleştirdik. Çekimlerimiz üç gün sürdü. 5 tane yerli ve yabancı mankenle çalıştık. 20 kişilik ekibimizle beraber çekimlerimizi başarı ile tamamladık. Bölge halkı da bize büyük destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çekimler için mekan olarak seçtiğimiz Ormana’da bulunan 250300 yıllık düğmeli evlerin tanıtımına bir nebze de olsa katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burada çekilen fotoğraflar ve tanıtım filmlerini ihracat yaptığımız Ortadoğu, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Rusya, Almanya ve Slovenya, birçok ülkelere dağıtacağız'' diye konuştu.

“Düğmeli evleri ve butik otelleri harika”
Rus manken Marianna Eremenko, Türkiye’ye daha önce geldiklerini anlattı. Eremenko, “Türkiye’de daha önceki yıllarda birçok yerlerde katalog çekimlerine katıldım. Fakat Türkiye’de ilk defa Ormana köyüne geldim. Buradaki eşsiz tarihi düğmeli evlerden ve güzelliklerden çok etkilendim. Çok özel bir yerde çekim yaptık. Buranın enteresan bir mimarisi var. Harika bir yer. Çok memnun kaldım. Burası mükemmel bir yer. Düğmeli evleri ve butik otelleri harika bir yer. Buraya tatil yapmak için yeniden gelmeyi planlıyorum” diye konuştu.

“Burası anlatılmaz, yaşanır”
Çekimlere katılan Belaruslu manken Lizaveta Paulouskaya ise, Ormana’yı çok sevdiğini, büyülü atmosferden etkilendiğini ifade etti. Paulouskaya, “Burada mükemmel bir ortam var. Burada olduğum için çok mutluyum. Değişik bir mekanda, bugüne kadar hiç görmediğim değişik bir mimari olan düğmeli evlerde çekimler yaptık. Burayı ne kadar anlatsan azdır. Sadece yaşanır. Umarım burada tekrar çekimler yapabiliriz " ifadelerini kullandı.
Alternatif turizm işletmecisi Tolga Özgüven, "Yerli ve yabancı tekstil firmalarının Ormana gibi bir yeri tercih etmiş olmaları bizi son derece sevindirmeye başladı. Başta ülkemizi, Antalya'mızı ve Ormana'mızı tanıtmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

“Antalya’nın Safranbolu’su olma yolunda ilerliyor”
Özgüven, Ormana köyünün Antalya’nın Safranbolu’su olma yolunda adım adım ilerlediğini söyledi. Ormana’ya her yıl birçok yerli ve yabancı turistin konaklamak için geldiğini anlatan Özgüven, “Daha önceden birçok kez reklam ve belgesel çekimleri oldu. Artık katalog çekimleri için bu bölge tercih edilmeye başlandı. Yabancılardan sonra yerli katalog çekimleri de olmaya başladı. Tabi ki bu bize büyük gurur ve keyif veriyor. Çünkü bölgemizin tanıtımında büyük bir rol oynamış oluyor. Tanıtımına büyük etken oluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez'de 540 dönüm araziye ekilen 11 ton buğday başak verdi
YEREL HABERLER Kepez'de 540 dönüm araziye ekilen 11 ton buğday başak ...
Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası esnafa dağıtılacak
YEREL HABERLER Antalya'da 163 adet yeni simit tezgahı bayram sonrası ...
Ali Çandır’dan yatırımcılara Antalya çağrısı Ali Çandır: “Antalya’daki 4 bin 279 adet yabancı sermayeli şirketin yüzde 10’undan fazlası tarımsal nitelikte”
YEREL HABERLER Ali Çandır’dan yatırımcılara Antalya çağrısı Ali ...
Sabahın ilk ışıklarıyla girdikleri seralarda gece gündüz üretmeye devam ediyorlar Kısıtlamadan muaf tutulan üreticiler, Türkiye'nin sebze meyve ihtiyacı için çalışıyor
YEREL HABERLER Sabahın ilk ışıklarıyla girdikleri seralarda gece ...
Etkinlik ve eğlence sektörü, 'Güvenli Etkinlik Sertifikası' istiyor
YEREL HABERLER Etkinlik ve eğlence sektörü, 'Güvenli Etkinlik ...
Tahtalı Dağı buz tutkunlarını cezbediyor
YEREL HABERLER Tahtalı Dağı buz tutkunlarını cezbediyor
Ümit Uysal, şampiyon cimnastikçileri kutladı
YEREL HABERLER Ümit Uysal, şampiyon cimnastikçileri kutladı
Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp parçalandı
Yaşı ilerliyor ama bedeni hep çocuk kalıyor Fanconi Bickel Sendromu ve raşitizm hastası 14 yaşındaki Harun, 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip Bacaklarını kullanamadığı için tek isteği eliyle kullanabilecek bir akülü araba olan Harun, en büyük derdinin ise yaşıtlarının kendisiyle alay etmesi olduğunu söyledi Harun Kaya: “Küçüksün diye alay ediyorlar. Üzülüyorum”
YEREL HABERLER Yaşı ilerliyor ama bedeni hep çocuk kalıyor Fanconi ...
Yavru alabalıklar ilgi görüyor 700 alabalıktan 2 milyon yavru alabalık üretti, hedef ise 5 milyon
YEREL HABERLER Yavru alabalıklar ilgi görüyor 700 alabalıktan 2 ...
Diyetisyenden Ramazan tavsiyeleri Diyetisyen Duygu İpekçi "Ramazanda tek öğüne yüklenilmemeli"
YEREL HABERLER Diyetisyenden Ramazan tavsiyeleri Diyetisyen Duygu ...
(ÖZEL) Sürücünün polisle "Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam" tartışması Ön plakası olmayan ciple yakalandı, tartıştığı polisi tehdit gerekçesiyle işlem yapılmak istenince aracını bırakmak istemedi Polis otosuyla karakola götürülmek istenen sürücü: "Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam" Sürücü, sonunda yanına binen bir polis nezaretinde kendi aracıya karakola gitti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sürücünün polisle "Aracımda 1 trilyon var ...
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ...
Terim: "Galatasaray finallerin takımıdır" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim “Galatasaray finallerin takımıdır, son 5 finalinde de inşallah en iyi şekilde bitireceğiz" "50 yıldır ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasarayım'la yaşıyorum" “Ailem, dostlarım ve Galatasaray'ım üçgeni ben kendime göre bir üçgen kurdum ve bu üçgende yaşıyorum" "Her nefesimi bu sorumlulukla alıyorum. Her adımım bu düşünce doğrultusunda atıyorum" "Bu noktada bildiğim tek şey varsa o da hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım. Bunun yeri zamanı ve pozisyonu ne olur bilemem"
YEREL HABERLER Terim: "Galatasaray finallerin takımıdır" Galatasaray ...
Yanal: "Bir yere kadar dayandık" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Bir yere kadar dayandık, kırmızı kart sonrasında eksik kalmamız bizi oldukça zorladı" "Podolski gibi tecrübeli bir oyuncunun gördüğü ikinci pozisyon bana göre hakemin hatası olduğunu düşünüyorum" "Podolski ile ilgili bu düşüncenin kirli olduğunu, bu kafaların artık bu kirlilikte yer almaması gerektiğini düşünüyorum"
YEREL HABERLER Yanal: "Bir yere kadar dayandık" FT Antalyaspor ...
Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki
YEREL HABERLER Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki
Antalyaspor’dan hakem ve yayıncı kuruluş tepkisi! Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin: “Camiamızın Sayın Mete Kalkavan'la ilgili problemleri var” “İnşallah bir Anadolu takımı, İstanbul takımına gol attığı zaman, Türkiye milli takımı gol atmış gibi sevinerek bağırır”
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan hakem ve yayıncı kuruluş ...
Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti Antalya’da dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı Otomobil sürücüsü paramparça olan otomobilden yürüyerek çıktı
YEREL HABERLER Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp ...
Turkcell Kadın Futbol Ligi´nde grup maçları tamamlandı
YEREL HABERLER Turkcell Kadın Futbol Ligi´nde grup maçları ...
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1
Fraport-TAV Antalyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - Galatasaray (EK ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 -Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 -Galatasaray: 1 (Maç ...
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (EK ...
Süper Lig: FT Antalyaspor:0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor:0 - Galatasaray: 0 (İlk ...