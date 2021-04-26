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Avukat Ahmet Onaran: "Melek İpek, 107 gün sonra iki kızına sarılıp uyuyacak"

İHA

Avukat Ahmet Onaran: "Melek İpek, 107 gün sonra iki kızına sarılıp uyuyacak"

Melek İpek’in tahliyesinden sonra konuşan avukatı Ahmet Onaran, “107 gün sonra Melek İpek, 2 tane kızına sarılarak uyuyacak” dedi.
Antalya Adliyesi’nde 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3’üncü duruşmaya sanık Melek İpek, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Saat 16.30’da başlayan duruşmada İpek’in siyah bir kazak giydiği ve yüzündeki darp izlerinin iyileştiği görüldü. Duruşmada maktul Ramazan İpek ile Melek İpek'in avukatları hazır bulundu. Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra, STK'lar ve kadın dernekleri de takip etti. 8 Ocak tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek’i (36) av tüfeği ile vurarak öldüren Melek İpek (31), 108 gün sonra tahliye oldu.
İpek’in tahliyesinden sonra Avukatı Ahmet Onaran, adliye önünde basın açıklaması yaptı, Bu sırada Ahmet Onaran’ın yanında bulunan Melek İpek’in ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Avukat Onaran, “Bugün duruşma bitti. 107 gün sonra Melek İpek, 2 tane kızına sarılarak uyuyacak. Mahkemeler milletin vicdanıdır. Bugün millet olarak, insan olarak hepimizin vicdanlarına oh dedirten, hukukun üstünlüğünü bir kere daha ortaya koyan Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve heyeti bir karar vermiştir. Karar şöyledir; her ne kadar Melek’in eylemi sabit olsa da bunu meşru müdafaa sınırlarının aşılması sureti ile Türk Ceza Kanunu'nun 227 maddesinin 2. fıkrasına göre işlediği sabit olduğundan ceza verilmesine yer olmadığına ve derhal tahliyesi için müzekkere yazılmıştır” diye konuştu.

“Melek’i biraz sonra arkadaşlarım ile beraber almaya gideceğiz”
Onaran, İpek’i cezaevinden almaya gideceklerini söyleyerek, “Melek İpek’le dün görüştük. Beraat gibi bir ihtimali düşünüyor musun? Dedim. Ben her halükarda üzgünüm, bu şekilde olmasını hiç istemediğini, çocuklarının babasının hayatta olmamasından dolayı acı çektiğini ama biran öncede çocuklarına kavuşmak istediğini söylemişti. Bugün bu oldu. Günün en güzel haberi bu. Melek’i biraz sonra arkadaşlarım ile beraber almaya gideceğiz. Ona sarılacağız. Ondan sonra kızlarına sarılıp uyuyacak” şeklinde konuştu.

“İstinaf yolu açık”
İstinaf yolunun açık olduğunu belirten avukat Ahmet Onaran, “Bu karar kesin bir karar değil. İstinaf yolu açık. O süreçte de oy birliği ile alındı karar. Melek İpek’i bu süreç kesinleşinceye kadar, yaptığı eylemi meşru müdafaa sınırlarında veya sınırların aşılması sureti ile cezasızlık gerektirdiği kesinleşinceye kadar yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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