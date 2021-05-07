Mobil konserlere balkonlardan eşlik ettiler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde düzenlediği Mobil Ramazan Konserleri ile Konyaaltı ve Döşemealtı ilçesinde devam etti. Vatandaşlar, konserlere balkonlardan eşlik etti.



Muratpaşa ve Kepez ilçesinden başlayan konserler, Konyaaltı ve Döşemealtı ilçesiyle devam etti. Mobil etkinlik araçları Konyaaltı İlçesinde Bahtılı, Molla Yusuf, Uncalı, Uluç, Öğretmenevi, AkkuyuToros ve Pınarbaşı Mahallesi, Döşemealtı ilçesinde ise Dağbeli, Bademağacı, Yeniköy, Kömürcüler, Çıplaklı, Altınkale ve Yeşilbayır Mahalle sokaklarında konser verdi.



“Balkonlardan eşlik ettiler”

Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu ABBO ve salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilen konserlere vatandaşlarda evlerinin balkon ve pençelerinden eşlik etti. Şarkı ve marşlara alkışlarla tempo tutan Antalyalılar tam kapanma döneminde mobil konserlerle moral buldu. Mobil Ramazan Konserleri 7 Mayıs’ta Aksu ve Kepez’de, 8 Mayıs ise Konyaaltı ve Muratpaşa’da 14.0018.00 saatleri arasında devam edecek.

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