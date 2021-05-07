Örnek traktör sürücülerine reflektör hediyesi

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Kısım Komutanlığı ekipleri, Taşağıl Mahallesi'nde traktör sürücülerine 80 adet üçgen reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca 2012 yılında uygulamaya konulan trafik haftası etkinlikleri korona tedbirleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Manavgat İlçe Jandarma omutanlığı Jandarma Trafik Kısım Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aktif olarak kullanılan 5 bin 818 traktörün olması nedeniyle traktör kazalarını önlemek amacıyla trafik haftası içerisinde traktör araçlarının yoğun olarak kullanıldığı Taşağıl Mahallesi'nde farkındalığı arttırmak amacıyla örnek teşkil eden bilinçli traktör sürücülerimize 80 adet üçgen reflektör dağıtımı yapıldı.

‘Trafikte her yıl daha iyiye’ sloganıyla kazaların oluşmasını önlemek amacıyla yürütülen faaliyetlere toplumsal destek sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının her yıl devam edeceği bildirildi.

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