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TVHB Başkanı Eroğlu: "Kamuda veteriner hekim ihtiyacı var" Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: "Son yıllarda hem Avrupa’da hem de ülkemizde PET üzerine hizmet veren hayvan hastaneleri hızlı bir şekilde arttı" "Veteriner hekimler, kamuda istihdam için bakanlıktan haber bekliyor" "Korona virüsün ilk dönemindeki sokağa evcil hayvan terk etme, bu yıl yok denecek kadar azaldı" "18 veteriner hekim Covid-19'dan öldü"

İHA

TVHB Başkanı Eroğlu: "Kamuda veteriner hekim ihtiyacı var" Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: "Son yıllarda hem Avrupa’da hem de ülkemizde PET üzerine hizmet veren hayvan hastaneleri hızlı bir şekilde arttı" "Veteriner hekimler, kamuda istihdam için bakanlıktan haber bekliyor" "Korona virüsün ilk dönemindeki sokağa evcil hayvan terk etme, bu yıl yok denecek kadar azaldı" "18 veteriner hekim Covid-19'dan öldü"

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kamuda veteriner hekim ihtiyacı olduğunu belirterek, "Veteriner hekimler, kamuda istihdam için haber bekliyor" dedi.
Merkezi Ankara'da bulunan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Özel Hayvan Hastaneleri Derneği’nin Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen sektörle buluşma toplantısına katıldı. Eroğlu, burada katılımcılara sertifikalarını takdim etti. Toplantı ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Eroğlu, Türkiye’de kamu ve özel olmak üzere 80’e yakın hayvan hastanesi olduğunu kaydetti.
Toplantının ilk kez düzenlendiğini dile getiren Eroğlu, “Birlik olarak toplantıya katıldık, görüş ve düşüncelerimizi paylaştık. Hayvan hastanelerinin ülkemizin veteriner hekimlik mesleğine, gerekse hayvancılığımıza hangi katkıları sunabileceğini katılımcılarla paylaştık. Sektör tarafından değerlendirmeler yapılacak. Sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. İleri noktada bir hayvancılığı ülkemize kazandırmak için mutlaka standartları yükseltilmiş, çağın normlarına göre hizmet veren veteriner hekimliğin kazandırılması gerekiyor. Birlik olarak hastanelerimizi önemli buluyoruz” diye konuştu.

"Veteriner hekimsiz toplum sağlığı olmaz"
Veteriner hekimliğin 21. yüzyılla birlikte yeni anlamlar kazandığına değinen Eroğlu, “Bugün hayvan sağlığı, gıda güvenliği, hayvan refahı, hayvan besleme, hayvansal üretim, veteriner halk sağlığı bu durum Covid19 ile daha çok öne çıkan bir durum oldu. Veteriner hekimsiz bir toplum sağlığının olamayacağı ortaya çıktı. Hocalarımız ülkemizde de gerek saha gerekse laboratuvarlarda aşı çalışmalarının içinde yer alıyorlar. Aşının biri Faz 2 aşamasını geçti, diğerinin Faz 1 denemeleri yapılıyor. Kısa sürede yerli ve milli aşımızın insanımızın hizmetinde olacak” ifadelerini kullandı.
Eroğlu, hayvancılık standartların yakalanabilmesi için gerek hayvan hastaneleri gerekse serbest çalışan veteriner hekimlerin muayene ve polikliniklerinde bir takım uygulamadaki sıkıntıların çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

"Hayvan hastanesi sayısı hızla arttı"
Çiftlik hayvanlarına yönelik hizmetlerde veterinerlerin bölgeye kendilerinin gittiğini dile getiren Eroğlu, “PET sektöründeki gelişmede ise bu hayvanların kliniklere getirilebilmesidir. O nedenle son yıllarda hem Avrupa’da hem de ülkemizde PET üzerine hayvan hastaneleri hızlı bir şekilde arttı. 2030 sene önce ülkemizde bir iki hayvan hastanesi vardı onlarda büyükbaşa hizmet veriyordu. Şimdi ihtiyaca binaen arkadaşlarımız PET üzerine ağrılık verdiler. Hastanelerin büyük çoğunluğu evcil hayvanlara hizmet veriyor” dedi.

"Eksikliklerin giderilmesi için çalışıyoruz"
Serbest çalışan veterinerler anlamında Türkiye’de sayısal bir sıkıntı olmadığını dile getiren Ali Eroğlu, “Ülkemizde 31 veterinerlik fakültesi var, 29’unda eğitim öğretim devam ediyor. Alt yapı yetersizlikleri var. Birlik olarak bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

"Kamuda istihdam problemi"
Kamuda görev yürüten meslektaşlarının problemlerinden de bahseden Eroğlu, “İstihdam problemi var. Epeyden beri Tarım ve Orman Bakanlığı kontrol ve denetim hizmetlerinin layıkıyla yerine getirilmesi, Türkiye’deki hayvan hastalıklarından kurtulabilmemiz için yeniden hem kamuda hem de serbest çalışan veteriner hekimlerin görev tanımlarını talep ediyoruz. Bu noktadan bakılırsa kamuda veteriner hekim ihtiyacı var. Veteriner hekimler, kamuda istihdam için bakanlıktan haber bekliyor” dedi.
Eroğlu, Covid19 döneminde veteriner hekimlerin kısıtlamadan muaf tutulduğunu ve 7 gün 24 saat görevlerine devam ettiklerini bildirdi.

"Evcil hayvanı sokağa terk etme azaldı"
Veteriner hekimlerin insan sağlığına hizmet ettiğinin altını çizen Eroğlu, “Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan üçlüsü, ardından sağlıklı toplum var. Veteriner hekimliğin geleceğin meslekleri arasında yer aldığı için daha da önem kazanıyor” dedi.
Korona virüsün ilk çıktığı dönemde evcil hayvanların terkedilmesine yönelik bir durum yaşandığını anımsatan Eroğlu, “Sanki hayvanlardan virüs geçiyor diye endişesiyle hayvanları sokağa terk etmeye başladılar. Bunun yanlış olduğunu anlatmak için çok çalıştık. Endişe edilecek durumun olmadığını anlattık. Geçen yılki mart nisan, mayıs ayındaki terk etmeler bu yıl yok denecek kadar azaldı” şeklinde konuştu.

"Bir çok arkadaşımız gece talep üzerine göreve gidiyor, şiddete uğrayabiliyor”
İnsanların sağlıklı beslenmesi için mutlaka veteriner hekimlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Eroğlu, “Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü bu süreçte veteriner hekimleri göreve çağırdı. Bir çok ülkede pandemiyi yönetenlerin başında veteriner hocalar var. TVHB ülkemizde hekimlerin uygulama alanlarıyla ilgili, kamuda istihdam gibi, özlük hakları, sağlıkta şiddetin önlenmesi konularının çözülmesini istiyoruz. Bir çok arkadaşımız gece talep üzerine göreve gidiyor, şiddete uğrayabiliyor” diye konuştu.

"18 veteriner hekim Covid19'dan öldü"
Aşılama noktasında veteriner hekimlerin öncelikli sırada yer aldığını aktaran Eroğlu, “Hekimlerimiz hayvan sahipleri, kliniğine gelip gidenlerle hep yakın temas içinde. Kısıtlamadan da muaf çalıştıkları için yüzlerce arkadaşımız korona virüse yakalandı. 18 meslektaşımız hayatını kaybetti. Meslektaşlarıma Allahtan rahmet, tedavisi devam eden arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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