Kemal Şahin: “Turizme güven tam, yatırım yapmaya devam”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemal Şahin: “Turizme güven tam, yatırım yapmaya devam”

İHA

Kemal Şahin: “Turizme güven tam, yatırım yapmaya devam”

Turizm sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahinler Holding‘in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, “Pandemide yavaş yavaş sona geliyoruz, turizmde zıplamaya koşmaya hazırız" dedi.
Bir yılı aşkın süredir pandemi tüm sektörleri olduğu gibi turizm sektörünü de sekteye uğrattı. Fakat artık aşı çalışmalarının hızlanması ve tedbirlerinin olumlu yönde sonuç vermesi dolayısıyla Türkiye turizm için kolları sıvadı. Bu anlamda Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin de değerlendirmelerde bulundu.
Antalya Belek’te özellikle Alman ve Rus turistlerin tercih ettiği 5 yıldızlı tesislerinde; Alman hükümetinin tavsiye etmeme kararına rağmen hatırı sayılır sayıda Alman misafir ağırladıklarını belirten Kemal Şahin, “Rusya’nın seyahat kısıtlamasını da sona erdirdiğinde Antalya’nın güneşine hayran Rusların Türkiye’ye akın edeceklerine eminim” dedi.
Şu an yüzde 60 dolulukla hizmet verdiklerini ve 1000’e yakın misafir ağırladıklarını söyleyen Şahin, “İnsanlar hem yurt dışında hem yurt içinde pandemi kısıtlamalarından bunalmış durumdalar. Vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamalarla pandemi kontrolde tutulursa turizm patlama yapacaktır. Beklentimiz bu yöndedir. Özellikle Avrupalılar tatil için ayırdıkları paraları harcayamadı. Bu parayı harcamak istiyorlar. Biz normalde Rusya kapanmasaydı dolu olacaktık. Bizim pazarlarımız Almanya, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkeleri virüsü azaltıp, tatil yapmak isteyenlerin önünü açarsa, uçaklar başlarsa gerçekten biz ülke olarak zıplamaya ve koşmaya hazır duruyoruz. Bir anda otellerimiz dolabilir. 6. ayın sonu itibariyle oteller dolmaya başlayabilir ve Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayına kadar sürerek hatta kış turizmi bile canlanabilir” dedi.
Tesisleri bünyesinde bulunan Tenis Akademisi dolayısıyla da kış döneminde de açık olduklarını ifade eden Şahin, “Dünyanın dört bir yanından gelen 6000’in üzerinde sporcuyu ve ailelerini güvenli bir şekilde ağırladık. Megasaray Tenis Akademi’miz, kurulduğu günden bugüne, içlerinde Davis Cup ve ATP Challenger gibi dünyaca ünlü turnuvaların da bulunduğu önemli turnuvalara ev sahipliği yaptı. Şu an dünyada bu kadar turnuva yapılan bir yer yok” diyerek şöyle devam etti:
“Biz Erciyes Bölgesi’nde de kış turizmine başladık. Orada da başarılıyız. Erciyes’te bir otel aldık. Ayrıca bir tane daha yapmaya başladık. Hatta tenis turnuvalarını orada da yapacağız. Oraya da kitleleri çekmeye başlayacağız. Tenis akademimiz gerçekten ülkemiz için ciddi bir marka oldu. Dolayısıyla Belek Antalya’da teniste çok tanınan bir bölge oldu. Ülkemizde hem yazın hem kışın uluslararası tenis turnuvaları yapılması çok büyük bir fark getirecektir.”
Son olarak turizm sektörü için yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Şahin, “Ülkemizin turizmine ve ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Yaptığımız başarılı işlerden cesaretlenerek turizm yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dediğim gibi Erciyes’te bir otel yapmaya başladık. Antalya civarında da bir otel almak için arayış içindeyiz ya da yeni inşa etmeyi düşünüyoruz. Bu belki bir spor oteli de olabilir. Turizme güveniyoruz ve yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

350 jandarmanın katıldığı 'Kasırga' operasyonunda 22 gözaltı
YEREL HABERLER 350 jandarmanın katıldığı 'Kasırga' operasyonunda 22 ...
Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin 768'e yükseldi
YEREL HABERLER Koronavirüs salgınında can kaybı 47 bin ...
Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' operasyonu: 26 gözaltı Alıkoydukları vatandaşları darp ederek senet imzalatan çete liderinin evinden FETÖ elebaşının CD'leri çıktı Şüpheli hakkında ayrıca FETÖ / PDY terör örgütüne üye olmaktan adli işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu ve yağma çetesine 'Kasırga' ...
Mali müşavirden Sinovac’a 50 TL ile Atatürk kartpostalı teşekkür mektubu Süleyman Yıldırım: "Amacım jest yapmaktı, kartpostallar daha önemli"
YEREL HABERLER Mali müşavirden Sinovac’a 50 TL ile Atatürk ...
Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın azizliğine uğradı Sert esen rüzgar, paraşütçüyü havalandırıp yere savurdu
YEREL HABERLER Uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü rüzgarın ...
Araba şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Araba şarampole devrildi: 1 yaralı
Başkan Şahin:" Diğer ilçelerden getirilen sokak hayvanları Aksu'ya bırakılıyor"
YEREL HABERLER Başkan Şahin:" Diğer ilçelerden getirilen sokak ...
Böcek, yerel sanatçılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Böcek, yerel sanatçılarla bir araya geldi
Antalya’da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan karadan aranıyor Ekipler karadan arama çalışmalarının yanı sıra bölgeyi paramotor ile tarıyor
YEREL HABERLER Antalya’da 10 gündür haber alınamayan dağcı havadan ...
Mağazada asma tavan çöktü, müşteriler dışarı koştu
YEREL HABERLER Mağazada asma tavan çöktü, müşteriler dışarı koştu
Finliler ülkelerindeki belediye seçimleri için sandığa gitti
YEREL HABERLER Finliler ülkelerindeki belediye seçimleri için ...
Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
YEREL HABERLER Asırlardır sönmeyen Yanartaş, kesin korunacak hassas ...
'ÇED gerekli değildir' kararı iptal oldu, 8 bin dönüm meyve bahçesi kurtuldu
YEREL HABERLER 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal oldu, 8 bin dönüm ...
Tütüncü, ilk yardım kursu dersine katıldı
YEREL HABERLER Tütüncü, ilk yardım kursu dersine katıldı
Şampiyon basketbolcular büyükşehirde
YEREL HABERLER Şampiyon basketbolcular büyükşehirde
'Made in Turkiye' etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı sergilendi
YEREL HABERLER 'Made in Turkiye' etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı ...
Antalya Açıkhava Tiyatrosu ünlüleri ağırlayacak
YEREL HABERLER Antalya Açıkhava Tiyatrosu ünlüleri ağırlayacak
Bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi, yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Bunalımda olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi, yaşamına ...
Alanya'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kayıp kampçının 40 yıllık arkadaşı: Mustafa neredeysen çık, seni çok özledik
YEREL HABERLER Kayıp kampçının 40 yıllık arkadaşı: Mustafa ...
Mavi Bayrak’ta En İyi Çevre Eğitim Etkinleri ödülü 6’ncı kez Muratpaşa’ya
YEREL HABERLER Mavi Bayrak’ta En İyi Çevre Eğitim Etkinleri ödülü ...
CK Enerji Akdeniz Elektrik, 4 bin çocuğa “enerji okuryazarlığı” eğitimi veriyor
YEREL HABERLER CK Enerji Akdeniz Elektrik, 4 bin çocuğa “enerji ...
Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı Öfkeli sürücü otobüs şoförüne saldırdı, yolcular "İşimize gecikiyoruz" diye saldırgana tepki gösterdi
YEREL HABERLER Trafikte yolcu otobüsü şoförüne paspaslı ...
(ÖZEL) Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline aldı 'en ağırları bunlar mı' diye sorup altınlarla birlikte kaçtı Kuyumcuyu soyan hırsızdan 'hırsızlık geliyor' dedirten soru İşyerini oğluna bırakıp hastane kontrolüne giden kuyumcu, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Kalabalığı fırsat bilip 40 bin lira değerinde 3 bileziği çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kuyumcuda 40 bin lira değerinde altını eline ...