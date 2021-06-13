Kanyonda yaralı bulunan yavru dağ keçisine tedavi



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Kanyonu'nda yaralı halde bulunan yavru dağ keçisi, kanyonda yürüyüş yapan gruptaki hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılıp, ekiplere teslim edildi. Arka 2 bacağının kırık olduğu belirlenen yavru, tedavi için Antalya'ya götürüldü.

Kaş'ın Kaputaş Kanyonu'ndan tırmanış ve geçiş yapan dağcı grubu, dün saat 19.00 sıralarında arka 2 bacağı kırık ve bitkin halde yavru dağ keçisi buldu. Grup içinden hemşire Şirin Karaman, yavru keçiyi alarak Kaputaş Plajı'na indirdi. Karaman arka bacaklarını sardığı keçiyi besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Finike Şefliği'ne telefonla ulaşıp, durumu haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliği görevlileri Yüksel Aksu ve Gültekin Ozan hemen Kaputaş Plajı'na giderek, yaralı yavru dağ keçisini Şirin Karaman'dan teslim aldı. Yaralı yavruya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler besledikten sonra tedavisi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürdü. Ekipler duyarlılığı için hemşire Şirin Karaman'a teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-06-13 11:15:57



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