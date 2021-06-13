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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim Bir Sen Antalya Başkanı Miran: “Ek 40 bin öğretmen ataması yapılmalı”

İHA

Eğitim Bir Sen Antalya Başkanı Miran: “Ek 40 bin öğretmen ataması yapılmalı”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, ek öğretmen ataması ile ilgili beklentinin sürdüğünü belirterek, “Ek 40 bin öğretmen ataması yapılmalı, öğretmenlerimiz mesleğine ve ekmeğine kavuşmalıdır” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmen atamaları ile ilgili ‘daha fazla atama için gayret gösteriyoruz, kurumlar arası iş birlikleri, karar süreçleri de devam ediyor’ şeklindeki açıklamaları üzerine konuşan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, eğitimde kalite, ülkede huzur, alın terine saygı için ek 40 bin atama yapılması gerektiğini ifade etti. Miran, “Öğretmen açığı kapatılmalı, öğretmenlerimiz mesleğine ve ekmeğine kavuşmalıdır” dedi.

“80 bini aşkın ücretli öğretmen var”
Milli Eğitim Bakanlığından ek atama talebine kulak verilmesi gerektiğini belirten Eyüp Bülent Miran, “140 bin öğretmen açığı, 80 bin ücretli öğretmen, öğretmen bekleyen öğrenci, ekmeğine kavuşmayı bekleyen öğretmen, KPSS’ye girmiş atama bekleyen öğretmen var, hala ek 40 bin atama yok. Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacı konusunda gerekli adımları atmalıdır. Türkiye’nin öğretmen başına düşen öğrenci oranlarını OECD ortalamalarına çekebilmesi için 140 bin yeni öğretmenin atanması gerektiğini EğitimBirSen olarak hazırladığımız raporda ortaya koyduk. Sayısı 80 bini aşan ücretli öğretmen gerçeği yeni öğretmen ataması ihtiyacını net bir şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu.
Ücretli öğretmenlerin Türkiye’deki mevcut öğretmen sayısının yaklaşık yüzde 10’una denk geldiğinin altını çizen Başkan Miran, öğretmen açığının ücretli öğretmenlik ile kapatılmaya çalışılmasının kısa vadede karlı gibi gözükse de uzun vadede eğitimin çıktıları üzerinde olumsuz etkiye sebep olacağını söyledi. Miran, “20 bin öğretmen atamasının üzerine ek 40 bin daha talep ediyor olmamız esasında öğretmen açığını tamamen kapatmıyor, ücretli öğretmenlik sorununu çözmüyor, aslında daha fazla öğretmen atanması gerekir. Öğrencinin geleceği için, eğitimin geleceği için ve bu ülkenin geleceği için bu sese kulak verilmelidir. Sorunu görmezden gelmek, sorunu ortadan kaldırmıyor, bilakis katmerleştiriyor. Palyatif tedbirler, 20 binlik atamalar sorunu çözmüyor” şeklinde konuştu.

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