

ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ 4´üncü Bölge Müdürlüğü Antalya, Isparta ve Burdur için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu. Yağışların bugün öğle saatlerinde başlayıp, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi.

Meteoroloji'den Antalya, Isparta ve Burdur için yapılan uyarıda, bugün öğle sabah saatlerinde başlayıp, yarın akşam saatlerine kadar görülecek yağışların, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olmasının beklendiği belirtildi. Meteoroloji, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Yağışlı havanın, üç ilde de saat 21.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-06-15 15:31:25



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