Kaza sonrası acı içerisinde yerde yatan adamı vatandaşlar teselli etti Antalya’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek kamyonet ve lüks otomobil ile çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrasında yerde yatan bir yaralıyı vatandaşlar teselli etti.



Kaza, SerikBelek yolu otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü idaresindeki 07 APD 226 plakalı kamyonet Serik’ten Belek Mahallesi’ne seyir halinde iken, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Hızını alamayarak orta refüj üzerinde bulunan ağaçları da kökleyen kamyonet, karşı istikametten gelen sürücüleri belirlenemeyen 07 FAV 38 plakalı kamyonet ile 07 AGP 530 lüks otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşlar 112 ekipleri gelene kadar yerde acı içerisinde yatan bir vatandaşı teselli etmeye çalıştı.

Yaralılar 112 Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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