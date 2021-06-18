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ATSO Başkanı Çetin: "Macaristan ile ekonomik ilişkilerimizi yukarı taşımalıyız "

İHA

ATSO Başkanı Çetin: "Macaristan ile ekonomik ilişkilerimizi yukarı taşımalıyız "

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Ticari Ataşesi Áron Sipos, Fahri Konsolos Kaan Karakaya ve heyeti ile bir araya geldi. Macaristan ve Antalya ikili ilişkileri ve ekonomik işbirliği imkanlarının yapıldığı görüşmeye ATSO Başkan Yardımcıları Mustafa Atılgan ile Cihangir Deniz ve Yönetim Kurulu Sayman Üye Ayhan Kızılsavaş da katıldı.

Antalya, yabancı yatırımcıların cazibe merkezi
Görüşmeye ATSO ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler vererek başlayan Başkan Davut Çetin, ATSO’nun 139 yıllık köklü bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. 50 bini aşkın üyesi ile ATSO’nun Türkiye’nin en büyük Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, kentin yabancı yatırımcılar için de çok önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en çok yabancı yatırımcıya sahip kenti olduklarını ifade eden Çetin, “Bugün 4 bin 500’e yakın yabancı yatırımcı Antalya’da yatırımlarını sürdürüyor. Bu rakam her geçen gün artarak devam ediyor. Turizmiyle Türkiye’nin dışa açılan penceresi olan Antalya, yabancı yatırımcılar için de en önemli yatırım merkezlerinden birisi” dedi.

Antalya dahil olduğu her alanda liderlik ediyor
Antalya’nın lokomotif sektörlerinin turizm ve tarım olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, “Antalya bugün yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en gözde turizm destinasyonlarından birisi. Pandemi öncesine kadar 18 milyon bandında turisti kentimizde ağırlıyorduk. Pandemi ile bu rakam son 2 yıldır istemediğimiz seviyelerde olsa da dünya genelindeki aşılamadan sonra ben tekrar turizm sektörümüzün eski günlerine döneceğini düşünüyorum. Sektör olarak krizlerden çok çabuk bir toparlanma ile çıkabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Tarımın her alanında da dünya markası bir kent olduklarını ifade eden Başkan Çetin, “Yaş sebze meyve, örtü altı üretimi, tropik meyveler ve kesme çiçek gibi tarımsal üretimin her alanında lider bir kent durumundayız. Bunun yanında tarımsal ilaçlar ve gübreler, tohumculuk ve sera yapı malzemeleri ile tarım alanlarının ihtiyacı olan her alanda çok önemli yatırımlara sahibiz. Antalya kent olarak dahil olduğu her alanda liderlik etmeye çalışan çok üretken bir kent” dedi.

Macaristan ile ekonomik ilişkilerimizi yukarı taşımalıyız
Konuşmasına Macaristan ile Antalya arasındaki ilişkileri aktararak devam eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ülke olarak Macaristan ile çok eskiye dayalı bir dostlukları olduğunu dile getirdi. Bu dostluğun ekonomik anlamda da büyümesi için ATSO olarak her zaman istekli ve işbirliğine açık olduklarının altını çizen Başkan Çetin, “En çok yabancı yatırımcıya sahip şehirlerden biri olmamıza rağmen Odamıza kayıtlı yalnızca 3 Macaristan ortaklı firma bulunuyor. Antalya turizm, tarım, ticaret ve sanayi açısından yatırıma çok açık bir kent. Macar yatırımcılara kentimizin yatırım imkanlarını anlattığımız takdirde ben burada yatırım konusunda istekli olacaklarından eminim” şeklinde konuştu.
Antalya ile Macaristan’ın ticari ilişkilerinin bugüne kadar istenilen seviyeye çıkmadığını ancak karşılıklı işbirliği çalışmalarıyla bu durumun tersine çevrilebileceğini ifade eden Başkan Davut Çetin, “2020 yılında Macaristan’a olan ihracatımız 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna karşılık Macaristan’dan yaptığımız ithalat da sadece 1,46 milyon dolar oldu. Bu rakamları mutlaka daha yukarılara taşımalıyız. Macaristan ile oluşturulacak heyetlerle karşılıklı B2B görüşmeler yapılarak sektörlerimizi bir araya getirmeliyiz. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Macar turist sayısını artıralım
Antalya’ya Macaristan’dan gelen turist sayısının da çok düşük olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, “Geçtiğimiz 2 seneyi saymazsak 2019 yılında Antalya’yı 90 bine yakın Macar ziyaret etti. Sizler ile Macar vatandaşlarının turizm tercihlerinde Antalya’yı öne çıkaracak projelerini de yapmak isteriz. Turizm konusunda Antalya tarihi, doğası, otellerinin kalitesi ve üst düzey hizmet kalitesiyle dünyada eşinin olmadığı bir destinasyon. Önümüzdeki günlerde Macar vatandaşlarını Antalya’da görmek istiyoruz. Tatil alışkanlığının artması Macar yatırımcıların da ilgisini otomatikman artıracaktır” dedi.

Matis: "En önemli 3 turizm destinasyonundan biri Türkiye"
Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu için kente geldiklerini ve ziyaretleri sırasında ekonomik ilişkilerini geliştirecek ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti. ATSO’nun özellikle bu anlamda çok önemli olduğunu ifade eden Matis, “Macaristan ile Antalya ekonomik ilişkilerini ileri seviyelere çıkarmayı bizler de çok istiyoruz. Bu görüşmede birlikte yapılacak işbirliği çalışmalarını değerlendirmek istedik. Aramızda kurulacak ilişkiler ile gelişecek ekonomik bağ ülkemiz ekonomisi için de oldukça önemli. Ben umuyorum ki bu görüşmeden sonra artık adımlarımızı daha hızlı atacağız” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin Macaristan’da en büyük 3 turizm destinasyonundan biri olduğunu ifade eden Büyükelçi Matis, “Macaristan nüfus olarak 10 milyona yakın bir ülke. Ülkemizden Türkiye’ye 150 binin üzerinde vatandaşımız turizm amaçlı geliyor. Antalya’ya direkt inenlerin dışında İstanbul üzerinden de gelen vatandaşlarımızı da düşünürsek 100 binden fazlası buraya geliyor diyebiliriz” dedi.

Kasım’da tekrar Antalya’da olacağız
Antalya’nın özellikle tarım alanındaki potansiyelinin farkında olduklarını belirten Büyükelçi Matis, “Tarımın her alanında Antalya’nın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu konuda işbirliği çalışmaları yürütmek konusunda istekliyiz. Hatta Antalya’da Kasım ayında yapılacak olan GrowTech Fuarı için Macaristan’dan iş insanları ve üst düzey devlet adamlarının yer aldığı bir şekilde katılım göstereceğiz. Burada o dönemde üyelerinizle Macar iş insanları arasında B2B görüşmeler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Yatırım konusunda AB’deki en avantajlı ülkeyiz
Macaristan’ın Avrupa Birliği ülkeleri arasında en iyi yatırım fırsatlarına da sahip olduğunu söyleyen Matis, “İş insanlarınızın yatırımlarını yapması için Macaristan çok önemli imkanlara sahip. AB ülkeleri içerisinde yatırım teşviki konusunda bizim kadar destek bulabileceğiniz bir yer bulmanız çok zor. Bizler ülkemizde istihdamı ve ihracatımızı artırmak için yatırımcılarınızı ülkemize bekliyoruz. Böylelikle karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi de istediğimiz seviyelere çıkarabiliriz” dedi.
Görüşme sonrasında Büyükelçi Matis’e günün anısına ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından resmedilen Antalya tablosu armağan edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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