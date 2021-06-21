Sokak müzisyenlerinin köpeklerden kaçma anı kamerada

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokak sanatçılarının köpeklerden korkup kaçtığı anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'ndeki bir sokakta, üç müzisyen, klarnet ve darbuka çaldı. Bu sırada sokak köpekleri de havlayarak koşmaya başladı. Müzik yapmaya devam eden müzisyenler, köpeklerin kendilerine doğru geldiğini fark edince hızlıca otomobillerine binip uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-06-21 11:51:29



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