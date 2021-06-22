Antalya'da sağanak sonrası gökkuşağı

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da akşam üstü kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

Antalya´da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, gökkuşağı ortaya çıktı. Uzun süre gökyüzünde kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından da izlendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-06-22 20:28:08



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