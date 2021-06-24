Antalya'da 10 gündür kayıp Kazak kadın aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 10 gündür kayıp Kazak kadın aranıyor

DHA

Antalya'da 10 gündür kayıp Kazak kadın aranıyor


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Kazakistan vatandaşı Guldana Umirbekova (55), çalıştığı otelde işine son verildiğini öne sürdüğü kız kardeşi Azhar Joldassova'dan (46) 10 gündür haber alınamadığını, kayıp başvurusunun ardından polisin arama çalışması başlattığını söyledi.
Muratpaşa ilçesinde Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne giden Guldana Umirbekova, kız kardeşi Azhar Joldassova'nın ortadan kaybolduğunu söyledi. Kardeşinden 10 gündür haber alamadığını belirten Umirbekova, hayatından endişe ettiğini söyledi. Polise verdiği ifadede, kız kardeşinin Kumluca'da otelde çalıştığını ve işine son verildiğini anlatan Umirbekova, "9 aydır kardeşimle birlikte Antalya'dayız. Kardeşimin kullandığı cep telefonu, 14 Haziran saat 13.00'ten sonra kapandı. 19 Haziran'da ise çalıştığı otele gittim ve işten kovulduğunu öğrendim. Otelin, 14 Haziran tarihli kamera kayıtlarını izledim. Kardeşim iş çıkışı bir taksiye biniyor ve yaklaşık 50 metre ileride taksiden iniyor ardından kameranın görüş açısından çıkıyor" dedi.
Ortak tanıdıklarının kız kardeşini 18 Haziran günü saat 18.00 sıralarında Güllük Caddesi'nde gördüğünü dile getiren Guldana Umirbekova, "Kız kardeşimin yanında da kızıl saçlı bir kadın varmış. Kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Bulunmasını istiyorum" diye konuştu.
Polis ekipleri ise kayıp Azhar Joldassova'yı bulmak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-06-24 10:23:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi
YEREL HABERLER Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye ...
Antalya’da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı
Antalya'da çıkan orman yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan orman yangınında 1 dekarlık alan ...
Rus, turistler sahile indi
YEREL HABERLER Rus, turistler sahile indi
AESOB Başkanı Dere: " Esnaf 1 Temmuz'a hazır"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: " Esnaf 1 Temmuz'a hazır"
Finike çevre yolu projeden çıkartıldı
YEREL HABERLER Finike çevre yolu projeden çıkartıldı
Atatürk Bulvarı’nın bir bölümü trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarı’nın bir bölümü trafiğe kapatılacak
Jet ski kazasında çarpışan Ukraynalı turistler, arkadaş çıktı
YEREL HABERLER Jet ski kazasında çarpışan Ukraynalı turistler, ...
Antalya'da orman yangını
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını
Otobüsten çaldığı cep telefonunu satarken yakalandı
YEREL HABERLER Otobüsten çaldığı cep telefonunu satarken yakalandı
Devrilen aracın içinde sıkışan yaralıları itfaiye kurtardı Antalya'da bir aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen aracın içinde sıkışan yaralıları itfaiye ...
Turizm merkezi Antalya’da vaka sayısındaki düşüş sürüyor
YEREL HABERLER Turizm merkezi Antalya’da vaka sayısındaki düşüş ...
ALKÜ’den Aile Dostu ve Güvenli Parklar Projesi
YEREL HABERLER ALKÜ’den Aile Dostu ve Güvenli Parklar Projesi
Engelsiz yaşam merkezinde kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Engelsiz yaşam merkezinde kayıtlar başladı
Antalya’da plajlar tıklım tıklım doldu
YEREL HABERLER Antalya’da plajlar tıklım tıklım doldu
Seradaki yangın güçlükle söndürüldü; işçiler gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Seradaki yangın güçlükle söndürüldü; işçiler gözyaşı ...
Süs bitkileri serasındaki yangın korkuttu Sera naylonları eridi, süs bitkileri kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Süs bitkileri serasındaki yangın korkuttu Sera ...
Akdeniz Üniversitesinin güvenliğini artık droneli ekipler sağlayacak
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinin güvenliğini artık droneli ...
İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, çevredekiler merakla izledi
YEREL HABERLER İntihara kalkışan kadını polis vazgeçirdi, ...
Savcı, Gülsüm'ün katili için ömür boyu hapis istedi
YEREL HABERLER Savcı, Gülsüm'ün katili için ömür boyu hapis istedi
Antalya'ya 2 günde 20 bin Rus turist geldi
YEREL HABERLER Antalya'ya 2 günde 20 bin Rus turist geldi
Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla görenler gözlerini alamıyor 24 metre yükseklikteki binaya duvar resmi yapan 33 yaşındaki kadını görenler şaşırıyor Vinç yardımıyla çıktığı binanın dış cephesini boyayan görsel sanatçı Gamze Yalçın: “Bu yüksekliğe çıkınca ilk başta heyecanlandım”
YEREL HABERLER Kafasını kaldırıp vincin tepesinde elinde fırçayla ...
Bakan Çavuşoğlu, Kepez’in sporcularıyla buluştu
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Kepez’in sporcularıyla buluştu
Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos takıldı
YEREL HABERLER Antalya'da balıkçının oltasına 130 kiloluk orkinos ...