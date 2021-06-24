Kendi imal ettiği sahte içkileri marketinde satarken yakalandı Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Antalya'da kendi imal ettiği sahte içkileri yine kendine ait markette satan şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından merkez Döşemealtı İlçesi Ilıca Mahallesinde ikamet eden M.A. isimli şahsın sahte içki imal ederek kendisine ait markette sattığının tespit edildi. Yapılan baskında 13 litre sahte içki, 24 adet boş içki şişesi ile bin 50 adet bandrol ve bin 50 adet şişe kapişonu ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulurken şüpheli M.A ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.