Kaş'ta orman yangını (4)



1000 DÖNÜM YANDI, 2 KONUT ZARAR GÖRDÜ

Kaş'a bağlı Üzümlü ve İslamlar mahalleleri arasındaki Çetil mevkiinde çıkan orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1000 dönüm orman alanı ve zeytin bahçeleriyle 2 villa zarar gördü, dış cephesi ahşap kaplı bir villanın dış kısmının ise tamamen yandığı görüldü. Alevlere 5 helikopter, 25 arazöz, 10 su tankeri, 4 dozer ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kadın ise hastaneye götürülerek tedavi edildi. Görgü tanıkları, müdahalenin devam ettiği yangının ilk belirlemelere göre bir villanın önünde yakılan ateşten başladığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.

Öte yandan, Kaş ilçe merkezindeki Andifli Mahallesi Çerçiler mevkiinde çıkan yangında 60 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, yangınların ikisinin de ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındığını söyledi.Alparslan ÇINAR/KAŞ (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Alparslan ÇINAR

2021-06-26 21:15:15



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