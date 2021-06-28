Antalya'da evinden ayrılan ve eşinin kayıp başvurusunda bulunduğu adam ertesi gün D 400 kenarında otomobil içerisinde ölü bulundu. 52 yaşındaki Ahmet Uluğmayan'ın ölmeden önce aynı araçta dört kişi ile birlikte olduğunu belirleyen jandarma, şüphelileri yakaladı. Şüpheliler ifadelerinde birlikte yolculuk ederken Uluğmayan’ın bir anda istifra etmeye başladığını, korkun cep telefonu ve kredi kartlarını alıp kaçtıklarını söyledi. Dört şüpheli de tutuklandı.

Olay, Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesindeki evinden ayrılan Ahmet Uluğmayan (52) gece geç saatlere kadar eve dönmeyince eşi ve yakınları tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulunuldu. Uluğmayan’ın böbrek yetmezliği, kalp, karaciğer yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunduğu ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nden birkaç gün önce taburcu edildiğini belirten yakınları, diyalize de gitmediğini belirterek hayatından endişe duyduklarını belirtti.



Araç içinde hareketsiz halde bulundu

AntalyaAlanya D400 Karayolu üzeri Side sınırlarında bir işyerinin önünde Uluğmayan’ın evden ayrıldığı oğluna ait aracın içerisinde bir şahsın hareketsiz vaziyette yattığını gören vatandaşlar 112’ye haber verdi. Olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın incelemelerinde ölü bulunan şahsın 1 gün önce kayıp başvurusu yapılan Ahmet Uluğmayan olduğu belirlendi. Ahmet Uluğmayan’ın ölümünü şüpheli olarak değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Side Jandarma Karakolu ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda araştırma başlattı. Otomobilin bulunduğu yerin yakınlarındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobilde Ahmet Uluğmayan’la birlikte 4 kişinin daha bulunduğunu şahısların A.A., Ş.P., M.D., F.U. olduğunu belirledi. Kamera görüntülerinde şüphelilerin arıza yapan otomobili itekleyerek D400 yolunun kenarına getirip bıraktıkları, bu sırada hayatını kaybeden Ahmet Uluğmayan’ın otomobilin ön yolcu koltuğunda oturduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri A.A., Ş.P., M.D., F.U. isimli şüphelileri kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında, ölen Ahmet Uluğmayan’ın cep telefonu sim kartı, otomobilde bulunan Uluğmayan’ın oğluna ait cüzdan, kredi kartları, kimlik kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde Ahmet Uluğmayan’la sabahtan itibaren birlikte gezdiklerini, akaryakıt aldıklarını, alışveriş merkezinden alışveriş yaptıklarını, yemek yediklerini, birlikte gezerken Ahmet Uluğmayan’ın araç içerisinde fenalaşarak istifra etmeye başladığını, bu sırada arızalanan otomobili itekleyip D400 kenarında bir restaurantın önüne bıraktıktan sonra kaçtıklarını, kaçarken otomobilde bulunan kimlik, telefon cüzdan ve kredi kartlarını kullanmak için aldıklarını itiraf ettikleri bildirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren şüpheliler A.A., Ş.P., M.D. ve F.U. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından ‘Nitelikli Yağma’ ve ‘Ölüme terk etmek’ suçundan tutuklandı.

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