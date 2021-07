Vali Yazıcı: “OSB sektöre yön veren, öncü markaların adresi” “ Yerli ve milli firmalarımızla dışa bağımlılığımızı azaltacağız”

Antalya’nın önemli üretim ve istihdam merkezlerinden biri olan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalarla bir araya gelen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Organize Sanayi Bölgesi, sektöre yön veren, öncü markaların adresi” dedi.

Yerli ve Milli sanayinin önemini vurgulayan Vali Yazıcı, “Organize Sanayi Bölgemiz, Antalya’nın önemli istihdam ve üretim merkezlerinden biri. Antalya’mız turizm ve tarımda olduğu gibi sanayide de öne çıkan fark oluşturan bir şehir. Ziyaret ettiğimiz firmalar sektöründe öncü sektörüne yön veren firmalar. Organize Sanayi Bölgemiz bu anlamda sektörüne öncü markaların bulunduğu önemli bir adres” dedi.



“Burada önemli olan sektörde öncü olmak”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı, “Antalya, ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Turizm ve tarımın yanında önemli bir sanayi şehriyiz. Şehrimizde sektöre yön veren, sektöründe öncü firmaların olduğunu görmek gurur verici. Her zaman dediğimiz gibi dünya pazarında marka ürünlerle yer bulabilir başarıyı bu şekilde yakalayabiliriz. Burada önemli olan sektörde öncü olmak” dedi.



“Bilgi ve birikimimizi üretime dönüştürmeliyiz”

Dünya çapında markalar çıkarmak için ArGe çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini aktaran Vali Yazıcı, “Firma yetkililerden ArGe çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldım. ArGe’ye bu denli önem verilmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü şunu unutmamalıyız ki; ArGe ve inovasyon odaklı başarılı çalışmalarla hem ülkemizi hem de şehrimizi daha ileriye götürebiliriz. Dünyanın teknolojide önde gelen ülkelerine baktığımızda ArGe ve inovasyona çok önem verdiklerini, bu konuda birçok çalışma yaptıklarını görmekteyiz. Biz de bilgi ve birikimimizi üretime dönüştürerek katma değeri yüksek ürünler ortaya koymalıyız. Bunu başarabilecek güce ve kudrete sahibiz. İnanıyorum ki; yerli ve milli firmalarımızla dışa bağımlılığımızı azaltacağız” şeklinde konuştu.



“Antalya’mız, Türkiye’miz Kazansın”

Yerli ve milli firmaların her daim destekçisi olacaklarını aktaran Vali Yazıcı,“Yerli ve milli sanayi çok önemli. Kendi imzamızı taşıyan ürünlerimiz tüm dünyada aranır hale gelinceye kadar çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Yerli ve milli üretim yapan firmalarımızın sayısının her geçen gün hızla arttığını görmekten de büyük gurur duymaktayız. Siz kazanın, Antalya’mız kazansın, Türkiye’miz kazansın. Üretime katkı sunan herkesi kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Bilgi ve birikimi değere dönüştürmeliyiz”

Organize Sanayi Bölgesindeki firmaların bilgi ve birikimlerinin katma değerli ürünlere dönüşmesinde özellikle ArGe ve inovasyona verdikleri değerin olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, “Bilgi ve birikimimizi katma değerli ürünlerle desteklemedikçe, bunu değere dönüştürmedikçe bir anlam ifade etmez. Ziyaret etmiş olduğumuz firmaların ortak noktaları, ArGe ve inovasyon odaklı başarılı çalışmalar yürüterek sektörlerinde fark oluşturan firmalar olması. Tecrübemizi geliştirmek için daha çok çalışmaya daha çok ArGe ve inovasyona ağırlık vermeye devam etmeliyiz” dedi.



“Pandemiye rağmen üretim arttı”

Üretim sektörünün pandemiden olumsuz etkilenmemesi için büyük çaba gösterdiklerini belirten Vali Yazıcı,“Üretimin sorunsuz devam etmesi, üretimin zarar görmemesi için birçok çalışma yaptık. Çünkü burası ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri. Bu süreçte şehrin dinamikleriyle sürekli iletişim halinde olarak bu zorlu dönemi yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Aşılamanın da hızlanmasıyla çok kısa zaman zarfında pandeminin gündemimizden çıkacağını düşünüyorum. Pandemi dönemine rağmen şehrimizdeki üretim noktasında iyi bir sınav verdik. Pandemiye rağmen üretimimiz arttı. İnşallah pandeminin gündemimizden tamamıyla düşmesinden sonra şehrimizi el birliğiyle üretim, istihdam ve ihracat noktasında daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

