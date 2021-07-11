(ÖZEL) Antalyalı çiftçiye hiç gitmediği İstanbul’dan 20 farklı trafik cezası geldi Farklı tarihlerde trafik kameralarından yazılan cezalar çiftçiyi bezdirdi Çiftçi Hüseyin Şallı: “Hiç geçmediğim yollardan ceza gelmiş. Kendimi tuhaf hissediyorum”

Antalya’da çiftçilik ile geçimini sağlayan bir kişiye, aracı ile hiç gitmediği İstanbul’dan 3 ay içinde 20 ayrı trafik cezası geldi. Gelen cezalar karşısında adeta canından bezen çiftçi Hüseyin Şallı, “Ben İstanbul’a hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul’un yolunu zaten bilmem. Bu cezalar karşısında kendimi bir tuhaf hissettim. Geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor” sözleri ile yaşadıklarını anlattı.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Şallı'ya (47) hayatında hiç gitmediği İstanbul’dan 20 farklı trafik cezası geldi. Kendisine ait 07 SU 545 plakalı Tofaş marka aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmayan Şallı, gelen cezalar karşısında adeta hayatından bezdi. Şallı’ya ilk ceza 09 Nisan 2020 tarihinde Mahmutbey istasyonunda geldi. Diğer cezalar ise 3 ay içerisinde farklı tarihlerde İkitelli, İstoç, Fenertepe güzergahlarından geldi. Son ceza 09 Haziran tarihinde İstoç yolunda geldi. Gelen cezalar hakkında Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunan çiftçi, cezaların iptal edilmesini istiyor.



“Bu cezalar karşısında kendimi bir tuhaf hissettim”

Gelen cezalar karşısında şaşkına dönen Şallı, “Ben Antalya’nın Elmalı ilçesinde yaşayan bir çiftçiyim. Ben İstanbul’a hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul’un yolunu zaten bilmem. Ben mahallemde çiftçilik yapıyorum. Ama bana İstanbul tarafından farklı yerlerden ceza gelmiş. Ben bu cezaların nedenini bir türlü bilemiyorum. Bu cezalar karşısında kendimi bir tuhaf hissettim. 20 farklı ceza gelmiş. Geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor” sözlerine yer verdi.

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