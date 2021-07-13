(ÖZEL) "Dünyadaki 600-700 fok sayısının dörtte üçü Yunanistan ile Türkiye kıyılarında yaşıyor" Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Nesli koruma altındaki fokun, popülasyonunda toparlanma var" "Akdeniz fokunun en büyük özelliği temiz bölgelerde yaşamasıdır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) "Dünyadaki 600-700 fok sayısının dörtte üçü Yunanistan ile Türkiye kıyılarında yaşıyor" Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Nesli koruma altındaki fokun, popülasyonunda toparlanma var" "Akdeniz fokunun en büyük özelliği temiz bölgelerde yaşamasıdır"

İHA

(ÖZEL) "Dünyadaki 600-700 fok sayısının dörtte üçü Yunanistan ile Türkiye kıyılarında yaşıyor" Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Nesli koruma altındaki fokun, popülasyonunda toparlanma var" "Akdeniz fokunun en büyük özelliği temiz bölgelerde yaşamasıdır"

Dünyada nesli koruma altındaki Akdeniz foku yavrusunun Antalya kıyılarına çıkması, dalgaların arasında oynaması eğlenceli görüntüler oluşturdu. Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, fokların temiz sahilleri tercih ettiğini belirterek, insanların video çekmek için bile olsa bu canlıların yaşam alanlarına girmemeleri noktasında uyardı.
AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son dönemde Antalya kıyılarında ve plajlarda insanlar tarafından görüntülenen nesli koruma altındaki Akdeniz fokları hakkında açıklamalarda bulundu. Fokların deniz memelilerinden olduğunu belirten Gökoğlu, Akdeniz fokunun ise Akdeniz’e özgü endemik bir tür olduğunun altını çizdi. Mehmet Gökoğlu, bilimsel ismi "monachus monachus" olan Akdeniz foklarının, Türkiye kıyılarında Samsun, Marmara Adası civarı, İzmir Foça, Fethiye kıyıları, Gökova Körfezi, Antalya ve Mersin kıyılarında varlığının tespit edildiğini belirtti.
Akdeniz fokunun dünyada sayısının 500 ile 700 arasında değiştiğini aktaran Gökoğlu, “Kırmızı listede yer alan memelilerden biridir. Akdeniz fokunun en büyük özelliği temiz bölgelerde yaşamasıdır. O bölgede kirliliğin olmadığının göstergesidir bu açıdan içinde bulunduğumuz durum sevindirici. Fokların halen Antalya falezlerde doğal hayatları halen devam ediyor. Son zamanlarda ülkemizdeki fok popülasyonlarda bir toparlanma var. Dünyadaki 600700 fok sayısının dörtte üçü Yunanistan ile Türkiye kıyılarında yaşıyor. Koruma bunda etkili” dedi.

"Çocuk fok dalgalar arasında oynuyor"
Fokların çok fazla yavru veren canlılar olmadığını işaret eden Gökoğlu, “Özellikle eylül, ekim kasım aylarında yavrulayıp, bu aylarda yavruyu sütten keserler. Yaklaşık 45 ay emzirip yavruyu sütten kesiyor. Bu yavruların da sahillerimizde güzel görüntülerini görüyoruz. Yavru sütten kesilen çocuk fok, dalgalar arasında oynuyor. Ya da plajda insanlara yaklaşıyor. Ya da kıyıya çıktığında görüntülendiğini görüyoruz” diye konuştu.

"Foklara yaklaşılmamalı"
Foklara yaklaşılmaması ve rahatsız edilmemesi noktasında bir kez daha insanları uyaran Gökoğlu, "Bir fok görüldüğü zaman yanına yaklaşılmaması gerekiyor. Çünkü foklar insanlarla çok çabuk bağ kuran canlılardır. Onların doğal yaşamına girmemek gerekir. Görüntü uzaktan alınabilir ama yanına kadar yaklaşıp video çekmek doğru değil. Bize alıştığı zaman aramızda dolaşır. Balıkçıya yaklaşır ağına girer ölür. Bunlar yabani hayvanlar, insanların arasında girdiği zaman ısırabilir. En güzeli bu canlıya yaklaşmamak ve doğal hallerine bırakmak gerekir” ifadelerine yer verdi.

"Güzel görüntüler"
Gökoğlu, sütten kesilen, avlanmayı yeni öğrenen fokların kıyıya çıkıp güneşlendiğini ve dalgalar arasında oynamasının çok güzel görüntüler olduğunu belirtti. Foklarla ilgili bazen üzücü durumlarla da karşılaştıklarının altını çizen Gökoğlu, bazen fırtına da bazen de ağa yakalanma gibi olaylarla ölümlerinin olabildiğini belirtti. Fokların gezgin canlılar olduğuna değinen Mehmet Gökoğlu, Antalya falezlerdeki foku, Manavgat’ta Kemer’de, Gelidonya’da görülebileceğini sözlerine ekledi.

"Caretta caretta uyarısı"
Akdeniz kıyılarında bugünlerde tatlı bir telaş daha olduğuna dikkat çeken Gökoğlu, “İlk yumurta bırakan caretta carettaların yavruları çıkmaya başladı. Ama halen yumurta bırakma işlemine devam edenler de var. Bu canlı karaya çıkıp yumurta bırakacağı esnada video çekmeye çalışan vatandaşlarımız var. Bu canlılar rahatsız edilmesin. Bunun yapılmaması gerekir. Ayrıca yeşil kaplumbağaya turistler tarafından eziyet görüntüleri vardı. Buda yanlış, biz onların yaşam alanına giriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Su seviyesi yükseldi 3 genç ırmakta mahsur kaldı Irmağa su bırakılacağı anonsunu dikkate almadılar, dakikalarca yardım beklediler Yüzme bilmeyen gençlerde biri ağlarken diğeri kendilerini kurtaran itfaiye ve gazetecilere hakaret etti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Su seviyesi yükseldi 3 genç ırmakta mahsur ...
AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet töreni ...
Kemer’de yayla yollarına bakım çalışması
YEREL HABERLER Kemer’de yayla yollarına bakım çalışması
İç hat yolcularına yüzde 40 indirim duyurusu
YEREL HABERLER İç hat yolcularına yüzde 40 indirim duyurusu
Ömür boyu hapse çarptırılan anne katili için psikolojik rapor istendi
YEREL HABERLER Ömür boyu hapse çarptırılan anne katili için ...
Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, kayboldu
YEREL HABERLER Sahilde fotoğraf çektirip denize giren liseli Barış, ...
Altın Portakal'da en iyi filme 300 bin TL ödül
YEREL HABERLER Altın Portakal'da en iyi filme 300 bin TL ödül
Alzheimer hastalarının buluşma yeri Mavi Ev yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Alzheimer hastalarının buluşma yeri Mavi Ev yeniden ...
Büyükşehirden sabah sporu etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehirden sabah sporu etkinliği
ATB Başkanı Çandır: "Zararlı ve hastalıklarla, kurumsal işbirliğiyle mücadele edilebilir"
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: "Zararlı ve hastalıklarla, ...
Yok olma tehlikesi yaşayan 'Çandır fasulyesi'nin üretimi 15 kat arttı
YEREL HABERLER Yok olma tehlikesi yaşayan 'Çandır fasulyesi'nin ...
Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
YEREL HABERLER Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
Irmakta su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Irmakta su seviyesi aniden yükselince adacıkta mahsur ...
Kemer 2. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı
YEREL HABERLER Kemer 2. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı
Manavgat Belediyesi'nin yaz kursları başladı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi'nin yaz kursları başladı
U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe üçüncü, Kasımpaşa dördüncü oldu
YEREL HABERLER U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe üçüncü, Kasımpaşa ...
Deni Milosevic'ten Antalyaspor'a şafakta imza
YEREL HABERLER Deni Milosevic'ten Antalyaspor'a şafakta imza
Altın Portakal’a başvurular başladı
YEREL HABERLER Altın Portakal’a başvurular başladı
Deni Milosevic Antalyaspor’da
YEREL HABERLER Deni Milosevic Antalyaspor’da
Kesilen ağaç yüksek gerilim hattını kopardı, akıma kapılan 3 işçiden biri öldü
YEREL HABERLER Kesilen ağaç yüksek gerilim hattını kopardı, akıma ...
Alanya'da 6 katlı apart otelde çıkan yangında tatilciler tahliye edildi
YEREL HABERLER Alanya'da 6 katlı apart otelde çıkan yangında ...
Alanya'da apart otel alev alev yandı Yerli turistlerin bulunduğu otel boşaltıldı, alevler bir saatte kontrol altına alınabildi Dumanlar Alanya semalarını kapladı
YEREL HABERLER Alanya'da apart otel alev alev yandı Yerli ...
Alacak tartışmasında 2 kardeşi yaralayıp, kaçtı
YEREL HABERLER Alacak tartışmasında 2 kardeşi yaralayıp, kaçtı
Döşemealtı’nın nüfusu 10 yılda 2 katına çıktı
YEREL HABERLER Döşemealtı’nın nüfusu 10 yılda 2 katına çıktı