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Sahilin tek kadın cankurtaranı Azra

DHA

Sahilin tek kadın cankurtaranı Azra


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, günde binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Konyaaltı Sahili'ndeki 34 kulede görevli cankurtaranlar arasında tek kadın olmasıyla plaja gelenlerin ilgi gösterdiği Azra Yılmaz (26), denize giren kadınların kendilerini daha güvende hissettiğini söyledi. Yılmaz, erkeklerin de şaka amaçlı boğuluyor gibi yapıp, espriyle yardım istediklerini anlattı.
Antalya'da yaşayan Azra Yılmaz, mimari restorasyon bölümünü bitirerek, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yüzmeye ilgisinden dolayı cankurtaranlık kurslarına katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan Yılmaz, geçen sezon Konyaaltı Sahili'nde cankurtaran olarak göreve başladı. Konyaaltı Sahili'ndeki 34 kulede görev yapan cankurtaranlar arasında tek kadın olan Yılmaz, plaja gelenlerin kendisine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 
Azra Yılmaz, denize girenlerin kendisini ilk fark ettiğinde kısa süre şaşkınlık yaşadığını anlattı. Denize giren kadınların da sahilde kadın cankurtaranın görev yapmasından dolayı yüzerken kendilerini daha güvende hissettiği yönünde memnuniyetlerini dile getirdiğini söyleyen Yılmaz, erkeklerin de şaka amaçlı boğuluyor gibi yapıp, espriyle yardım istediklerini kaydetti. 
'GURUR VERİCİ MESLEK'
Sahilde 10 saatlik görev sürecinde kuleden denizi gözlemlediğini, fazla açılanlara uyarıda bulunduğunu, olası tehlike anında her zaman müdahaleye hazır beklediğini anlatan Azra Yılmaz, 'Cankurtaranlar kulede tüm gün oturuyor' söylemin kendisini üzdüğünü dile getirdi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yüzmeye ilgisi ve cankurtaranlık mesleğine merakından dolayı kurslara katıldığını anlatan Yılmaz, "Geçen sezon cankurtaran olarak göreve başladım. Konyaaltı Sahili'nde ikinci sezonum. 34 cankurtaran arasında tek kadın benim. Güzel bir duygu. Çok ilgi görüyorum. Beni görenler daha çok ilgi gösteriyor. Kadın cankurtaranın görev yaptığı kulenin yerini öğrenip, gelenler var. Güzel bir meslek. Can kurtarıyoruz. Fazla riski var. Sıcağın altında 10 saat oturmak da zor. Kulenin önüne gelen kadınlar, 'Siz varsınız daha güvenliyiz' diyor. Bu beni çok iyi hissettiriyor. Erkekler de boğulma taklidi yapıyor. Şakayla 'Suni teneffüs yapıyor musunuz' diye soruyorlar. Suni teneffüs yapacağımı düşünüyorlar ama pandemi dolayısıyla yasak. Cankurtaranlığı çok seviyorum. Çok güzel, gurur verici bir meslek. Şaka yapanlara da uyarılarda bulunuyorum" diye konuştu.
Öte yandan Konyaaltı Sahili'ndeki 34 kulede kısıtlamaların sona ermesiyle 1 Temmuz'dan itibaren görev yapan cankurtaranlar, 14 boğulma tehlikesi geçiren tatilciye, fazla açılıp yorulduğu için kıyıya dönmekte zorlanan 10 yorgun yüzücüye müdahale etti. Cankurtaranlar ayrıca plaja gelip, ailelerinden uzaklaştığı için kaybolan 5 çocuk ve 1 yaşlının da bulunmasını sağladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-07-14 11:59:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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