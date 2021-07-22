Tatilcilerin akın ettiği Alanya'nın nüfusu 1.5 milyona yaklaştı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel: “Yaklaşık 334 bin olan nüfusumuz son bir haftada 1.5 milyona yaklaştı”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla Alanya’nın nüfusunun 4 katına çıktığını, ilçenin özellikle yerli turistlerden daha çok rağbet gördüğünü açıkladı. Yücel, “Yaklaşık 334 bin olan nüfusumuz son bir haftada 1.5 milyona yaklaştı. Yerli turistlerin kentimize yoğun talebi oldu. Alanya’da daha önce turizmde çok rekorlar kırıldı ama ilk kez yerli turizmde böylesine bir rekor kırdık ve olağanüstü bir yoğunluk yaşıyoruz” dedi.

Yaz sezonunun açılması ve 9 günlük bayram tatili dolayısıyla tüm tatil bölgelerine olduğu gibi Alanya’ya da turist akını yaşandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya'mızda bayram tatili boyunca çok büyük yoğunluk yaşamaya devam ediyoruz. Nüfusumuz 4 kat artarak 1.5 milyona yaklaşmış durumda” şeklinde konuştu.



“Alanya tarihinde ilk kez bu kadar bir nüfus artışı ve yoğunluk yaşıyoruz”

Covid19 pandemisi dolayısıyla kentteki tüm turistik tesislerin Güvenli Turizm Sertifikası gereğince yüzde 8090 dolulukla hizmet verebildiğini ve tüm tesislerin bu doluluğa ulaştığını kaydeden Yücel, “Alanya olarak kapasitemizin çok üzerinde bir yoğunluğa ulaştık. Alanya tarihinde ilk kez bu kadar bir nüfus artışı ve yoğunluk yaşıyoruz. Turistik tesislerimizle birlikte ikinci konutlar da dolu. Artık Alanya’ya gelenler konaklayacak yer bulmada sıkıntı yaşıyor. Alanya’ya gelecek tatilciler önceden rezervasyonlarını yaptırırlarsa sıkıntı yaşamazlar” dedi.



“Tatil rahatlığıyla rehavete kapılmayın”

Alanya’nın yerli halkının büyük çoğunluğunun Kurban Bayramı'nı yaylalarda geçirmesine rağmen kent merkezinde ve sahillerde aşırı bir yoğunluk olduğunu belirten Belediye Başkanı Yücel, “Maalesef kent olarak vaka sayılarımızda artış var. Hem Alanya halkına hem de kentimizde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere sesleniyorum. Tatilde olmak bizi rehavete sürüklemesin. Pandemi bitmedi. Lütfen maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim, kalabalık ortamlardan uzak duralım. Hastanelerimiz 7/24 aşılama hizmeti veriyor. Aşı olmadı isek olalım” dedi.



"7/24 tüm birimlerimizle görev başındayız"

Nüfusu 1.5 milyona yaklaşan Alanya’ya eksiksiz bir şekilde hizmet etmek için gece gündüz demeden tüm birimlerin 7/24 görev başında olduğunu kaydeden Yücel, “Biz tüm ekiplerimizle görevimizin başındayız. Bir sorun ve eksiklik yaşanmaması için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Sahillerimizi ve kenti kirletmeyelim”

Şehirde yaşanan kalabalıkla birlikte sahillerde ve kent genelinde bazı noktalarda istenmeyen görüntüler oluştuğuna dikkat çeken Başkan Yücel, “Temizlik İşleri ekiplerimiz bayram olmasına rağmen hiç izin kullanmadan tam kadro görevinin başında. Diğer birimlerimiz de temizlik işleri ekibine destek veriyor. 2019 turizm sezonunun iki katı çöp ve geri dönüşüm atığı topluyoruz. Buna rağmen yoğunluktan dolayı bazen olumsuz görüntülerle karşılaşabiliyoruz. Vatandaşlarımızı temizlik konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Sahillerimizi ve doğayı kirletmeyelim. Piknik yaptığımız alanlara çöplerimizi bırakmayalım. Özellikle ormanlık alanlarda yangın tehdidine karşı yerlere izmarit atmayalım” şeklinde konuştu.

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