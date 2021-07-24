Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tek yumurta ikizi Sema öldü



Bülent TATOĞULLARIRamazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sema Dönmez (21) yaşamını yitirdi. Tek yumurta ikizi olan Sema Dönmez'in cenazesini morgdan alan amcası Ümit Dönmez fenalık geçirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gittiği düğünden dönen Sema Dönmez, yönetimindeki 07 DBY 75 plakalı motosikletle Çanakçı mevkisine geldiğinde önündeki aracı sollamak isterken, karşı yönden gelen ve aşırı hızlı olduğu öne sürülen T.T. yönetimindeki 07 TCY 74 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sırasında başında kask bulunmadığı belirtilen Sema Dönmez, kanlar içinde kaldı. Dönmez'in yardımına koşan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü T.T. ise gözaltına alındı.

Tek yumurta ikizi olan Sema Dönmez'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından bu sabah amcası Ümit Dönmez ve kuzeni tarafından teslim alındı. Ümit Dönmez, cenazeyi alırken fenalık geçirdi.

Sema Dönmez'in cenazesi toprağa verilmek üzere Elmalı'ya bağlı Pirhasanlar Mahallesi´ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-07-24 12:09:48



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