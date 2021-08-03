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Öldürülen üniversiteli Azra´nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı

DHA

Öldürülen üniversiteli Azra´nın ablasından 'Ablam huzurda mısın' paylaşımı


Süleyman EKİNBülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)- ANTALYA´da kayıp olarak aranırken, Mustafa Murat Ayhan (48) tarafından vahşice öldürülüp ormanlık alanda parçaları bulunan cesedin, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'na (21) ait olup olmadığının tespiti için babasından DNA örneği alındı. Ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı, 'Ablamm huzurda mısın ablam' paylaşımı ise yürek burktu.
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamaması üzerine Adana'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" dedi. Polis, bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.
Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıkıp gittiği belirlendi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.
VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ
Ayhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırı girişiminde bulunması üzerine genç kızın bağırdığını, bunun üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğeriyle boğduğunu söyledi. Öldüğünü anlayınca panikleyip banyoya taşıdığı cesedi bıçakla 5 parçaya böldüğünü anlatan Ayhan, cesedin parçalarını, valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi. Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım" dedi.
BAŞI BULUNAMADI
Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun başı ve sol kalçasının bulunamadığı, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
TUTUKLANDI
Gözaltı sürecinde koronavirüs testi yapılan Ayhan'ın test sonucunun negatif olduğu belirlendi. Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.
VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ
Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu ise Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline yönelik hukuki süreç başlattı.
BABADAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, dün akşam Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelerek, DNA örneği verdi. Cesedin henüz baş kısmının bulunamaması nedeniyle örnek alındığı belirtildi. Azra Gülendam Aytaoğlu'nun ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu ise sosyal medya hesabından, 'Ablamm huzurda mısın ablam' paylaşımını yaptı.
İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU
Mustafa Murat Ayhan'ın, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdiği, kendisine ait mühendislik firmasında proje, kontrollük ve müteahhitlik hizmetleri verdiği belirlendi. Ayhan'ın eşinden boşandığı, bir erkek çocuğu olduğu kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNBülent TATOĞULLARI
2021-08-03 13:26:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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