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Manavgat yangınında çalışan Karaman Gönüllü Hafriyatçılar Birliği konvoyunda kaza: 1 yaralı Minibüsün çarptığı kamyonun üzerindeki tonlarca ağırlıktaki iş makinesi yola düştü O esnada yoldan başka bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi

İHA

Manavgat yangınında çalışan Karaman Gönüllü Hafriyatçılar Birliği konvoyunda kaza: 1 yaralı Minibüsün çarptığı kamyonun üzerindeki tonlarca ağırlıktaki iş makinesi yola düştü O esnada yoldan başka bir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi

Manavgat yangınında bir haftadır köylerin etrafında temizlik çalışması yapan Karaman Gönüllü Hafriyatçılar Birliğinin konvoyundaki bir kamyona dönüş esnasında minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi yola düşerken, minibüse ise arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada minibüsteki bir kadın yaralanırken, iş makinesinin bir aracın üzerine düşmemesi olası bir faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde AksekiKonya karayolunun Gündoğmuş girişinin üst tarafında meydana geldi. Karaman Gönüllü Hafriyatçılar Birliğinden kamyonlara yüklü şekilde 3 iş makinesini, Manavgat yangını çalışmalarına destek için bölgeye gönderdi. Manavgat’ın köylerinin etrafında alevlerin gelmemesi için 1 haftadır çalışma yapan ekipler, yangının söndürülmesi ile birlikte dün akşam üzerine Karaman’a doğru yola çıktı. İşçiler önünde “Manavgat’a bizden de destek’ yazılı pankart bulunan 3 kamyonla yola çıktı. Havanın yağışlı ve kaygan olması nedeniyle, üzerinde iş makinesi yüklü Yasin Yasin Yalçın’ın kullandığı kamyona, kontrolden çıkan Bekir Ç, idaresindeki 42 RT 588 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yan dönerken, kamyonun üzerindeki iş makinesi büyük bir gürültüyle yola düştü. Arkadan gelen Şeref H. yönetimindeki 27 ABF 10 plakalı otomobil ise kayganlaşan yolda yan dönen minibüse çarptı. Minibüs daha sonra şarampole düştü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsteki bir yaralı olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil içindeki küçük bir çocuk ise kaza nedeniyle büyük bir korku yaşadı. Hafriyatçılar, başka bir kazaya sebebiyet vermek için diğer kamyonlardan indirdikleri iş makineleri ile devrilen iş makinesini doğrultup, yol kenarına çekti. Jandarma ekipleri ise olası bir kazaya neden olmamak için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Konya istikametine uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol, trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

"Yangına yardıma geldik, dönüş yolundaydık"
Kazanın nasıl olduğunu anlatan iş makinesi çalışanı Ferhat Ayangül, “Karaman’dan Manavgat’a destek için 3 ekip geldik. Bir haftadır buradayız, köylerin etrafını temizledik yangın çıkmaması için. İşimizi bitirdik geri dönüyorduk. Sıkıntılı bir durum kalmayınca dönüşe geçtik. Karşından gelen şu araç yukarıdan kaydı geldi. Biz zaten rampa çıkıyoruz, yolumuzdayız. Geldi kamyona vurdu. Kamyon kalktı üstündeki makine devrildi. Diğer makinelerle yolu açmak devrilen makineyi kaldırdık. Başka bir kazaya meydan vermemek için yola açtık. İş makinesi Allah’tan başka aracın üzerine düşmedi. Bizde ona duacıyız. Yaralının da inşallah bir şeyi yoktur” dedi.

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