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MHP yangın bölgesinde küçük ve büyükbaş hayvan dağıttı MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Şimdi yaraları sarma vakti"

İHA

MHP yangın bölgesinde küçük ve büyükbaş hayvan dağıttı MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Şimdi yaraları sarma vakti"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Manavgat’taki orman yangınında hayvanları telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 327 küçükbaş, 36 büyükbaş hayvanı mağdur vatandaşlara teslim etti. Manavgat Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen törene MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ülkü Ocakları Genel başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP MYK üyesi Antalya milletvekili Abdurrahman Başkan, il ve ilçe yöneticileri katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla hayvanları orman yangınlarında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla MHP il, ilçe teşkilatları ve belediyelerinden ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı yapılması maksadıyla başlatılan kampanyanın ilk etabı Manavgat’tan başlatıldı.
Vatandaşlara küçük ve büyükbaş hayvan dağıtımı nedeniyle düzenlenen törenin açılışında konuşan MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından birçok ilde peş peşe çıkan yangınlarla devletin imkan ve kabiliyeti, milletin fedakarca yaptığı çalışmalarla mücadele edildiğini söyledi. Şimdi yaraları sarmak derde derman olma vakti olduğunu söyleyen Sadir, "Bilhassa yangınların zarar verdiği noktalar, tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızı fazlasıyla mağdur etmiştir. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre Manavgat’ta 283 büyükbaş 2 bin 786 küçükbaş olmak üzere toplam 3 bin 69 hayvanımız telef olmuştur. Devletimizin ilgili kurumları gerekli çalışmalarını yapmış hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmeyeceği ilan edilmiştir. MHP olarak yaraların sarılması için hükümetimizin atacağı her adıma desteğimiz tamdır. Hep birlikte el ele vererek hem mağdur vatandaşlarımıza hem de yanan alanlara sahip çıkacağız. Bunun için MHP il ilçe teşkilatları ve afet merkez koordinasyonları ile koordineli bir şekilde afet zedeler için ihtiyaç malzemeleri temin ederek afet bölgelerine göndermiş ve halen de göndermeye devam etmektedir. Genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları ile yangınlarda hayvanları telef olan köylülerimizin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla 2 ağustos 2021 tarihinde başlattığımız 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı kampanyası yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yardım için toplanan hayvanlar peyderpey vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Bugün de burada yüreklerimiz dağlayan yangınların ilk çıktığı ve en etkili kayıpların yaşandığı yer olan Manavgat’ta yangında hayvanları telef olan vatandaşlarımıza destek oluyor bu kapsamda ilk olarak 327 küçükbaş, 36 büyükbaş olmak üzere toplamda 363 baş hayvanımızı mağdur vatandaşlara teslim ediyoruz. MHP olarak varlık sebebimiz olan Türk milletinin yanında ve emrindeyiz. Üzerimize ne düşüyorsa dün olduğu gibi bugün de yarın da yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cenabı Allah devletimize zarar vermesin milletimiz her türlü afetten korusun. Yangınları söndürmek için canlarını ortaya koyan tüm görevlilere, büyük fedakarlık gösteren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Durmaz’ın konuşmasının ardından keçi, koyun ve büyükbaş hayvanlar dualar eşliğinde dağıtıldı.

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