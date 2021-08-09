Pencereden atlayan avukatın durumu ağır

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),(DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde avukat D.G., oturduğu 2'nci kattaki dairenin penceresinden atladı. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Avukat D.G., bugün saat 10.00 sıralarında Manavgat Aydınevler Mahallesi'nde oturduğu apartmanın 2'nci katta bulunan dairesinin penceresinden atladı. Düşerken zemin katta bulunan iş yerinin dış cephe kaplamasına çarpan D.G., hızla yere çarptı. İş yerindekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye götürülen avukatın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-08-09 13:05:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.