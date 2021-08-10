Kemeler Belediyesi ve KETOB'dan çevre temizliği

Kemer Belediyesi ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Kemer'de çevre temizliği yaptı. Belediye ekipleri ve KETOB üyesi otellerin temsilcileri ve otel çalışanları, ilçe merkezindeki ormanlık alanlarda ve çevresinde mıntıka temizliği gerçekleştirdi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, KETOB ile iş birliği içerisinde ilçede temizlik etkinliği yapıldığını söyledi. Ormanlık alanlarda olası bir yangının çıkmasına sebep olacak çöpleri, plastik ve cam şişelerin toplandığını ifade eden Başkan Topaloğlu, "Ormanlarımız bizim akciğerlerimiz. Son çıkan orman yangınları herkesin malumu. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun için otelcilerimizle ormanlık alanlarda ve çevresinde temizlik etkinliği yaptık. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

KETOB Başkanı Dinçer Sarıkaya da belediye ile ortaklaşa bir temizlik etkinliği yaptıklarını söyledi. Sarıkaya, "Belediyenin rutin olarak yaptığı temizlik çalışmalarına da katkı sağlamak istedik. Son çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Bunun Kemer'de de yaşanmaması için ormanlık alanlarda ve çevresinde temizlik çalışması yaptık” diye konuştu.

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