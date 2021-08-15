Antalya'da orman yangını (1)

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Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) ANTALYA´nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, 4 helikopterle müdahale ediliyor.

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler ve 4 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2021-08-15 16:22:54



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