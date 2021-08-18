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Alara'da 70 konut sahibinden HES'e iptal talebi

DHA

Alara'da 70 konut sahibinden HES'e iptal talebi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Uçansu Şelalesi'ni de oluşturan Alara Çayı'nda, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen bölgede kalan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED sürecini durdurduğunu açıkladığı 3 HES projesi yapıldığı takdirde, evlerinin sular altında kalacağını belirten 70 konut sahibi, ÇED başvurusunun reddedilmesi için dilekçe verdi.
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, Torosların zirvesi Akdağ ve Geyik dağlarında, 50 metre yükseklikten dökülen Uçansu Şelalesi'nin kaynağını da oluşturan Alara Çayı üzerinde 7'si dere, 1'i baraj tipi olmak üzere 8 HES projesi bulunuyor. Akdeniz'e döküldüğü alana kadar yaklaşık 80 kilometre uzunluğa sahip nehir üzerindeki HES projelerinden Hayat 1.1, Hayat 1.2 ve Hayat 2 ile Kamer HES'le ilgili hukuki süreç devam ediyor.
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN İÇİNDE
5 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, bu HES'lerin planlandığı alanları da içine alan 'Uçansu Doğal Sit Alanı', 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi.
Bu karar üzerine bölgedeki 6 köyden 700 köylü dilekçeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruda HES'lerin iptalini istedi. ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nden, tespit edilen eksikler nedeniyle projeye ilişkin ÇED sürecinin durdurulduğu yanıtı alındı.
KÖYLÜ TAMAMEN İPTALİNİ İSTİYOR
ÇED sürecinin durdurulduğuna ilişkin kararı sevinçle karşılayan köylüler, Kayabükü Mahallesi muhtarı Hacı İbrahim Taşer ve 70 konut sahibi köylünün imzasıyla, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne yeni bir dilekçe sundu.
GÖL ALANI EVLERİN ÜSTÜNDE
Dilekçede, ÇED raporuna göre, Hayat-1.1 HES regülatörünün oluşturacağı göl alanının, yerleşim yerlerini işgal edeceği ve birçok konutu su altında bırakacağını belirten Taşer, "Hayat-1.1 HES regülatörünün oluşturacağı göl alanının maksimum kotu konutlarımızı, köy camimizi, üç balık çiftliğini, Büyük Köprüyü ve köy yolunu sular altında bırakacaktır" dedi.
DOĞAL YAPIYI YOK EDECEK
Hayat-1.2 HES regülatörünün oluşturacağı göl alanının ise Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen Kesin Korunacak Hassas Alan içerisine uzanacağını kaydeden Taşer, "Bu alanın doğal yapısını yok edecektir. Hayat 1.1 HES, Hayat 1.2 HES ve Hayat 2 HES santral binası Kayabükü Güzle mevkisi içerisinde kalmaktadır. Bu konutlarımıza zarar verecek, insanların yaşamını olumsuz etkileyecektir" diye konuştu.
İPTAL EDİLSİN TALEBİ
Evleri sular altında kalacak 70 köylünün de imzaladığı dilekçede muhtar Taşer, sıraladığı tüm bu nedenlerle, yapılması planlanan projenin ÇED raporunun, yöre halkına ve tabiata vereceği büyük zararlar nedeniyle iptal edilmesi ve bölgede herhangi bir HES projesinin yapımının mümkün olmayacağı kararının verilmesini istedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-08-18 11:49:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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