Antalya'da okullar açıldı, sahiller boşaldı

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı. Sahil, kent merkezindeki otellerde tatillerine devam eden turistlere kaldı.

Antalya'da, 2021-2022 eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı sahili, az sayıda tatilciye kaldı. Kalabalık görüntülerden geriye kalan birkaç tatilci, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Turistler su sporları yaparken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-09-06 14:06:31



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