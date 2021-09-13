68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi, kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti Kıbrıs Gazisi, Finike’de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Finike ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürsu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Gürsu için Finike’de askeri tören düzenlendi. Gürsu, törenin ardından Hasyurt Mahallesi’nde bulunan şehitlikte defnedildi.

Olay, dün Finike ilçesine bağlı Eski Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürsu’nun bir kaç gündür evinden dışarıya çıkmadığını fark eden komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde gazinin evine gelen ekipler, çilingir yardı ile kapıyı açtı. Kapının açılması sonucu Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürsu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan kontrollerde, Gürsu’nun kalp krizi nedeni ile hayatını kaybettiği belirlendi. Dün hayatını kaybeden gazi için, bugün Finike Merkez Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra Hasyurt Mahallesi Yarbaşı mevkiindeki şehitlik mezarlığına askeri tören yapıldı. Törenin ardından toprağa verildi.

Düzenlenen cenaze törenine, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Komiser Yardımcısı Mehmet Dınkış, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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