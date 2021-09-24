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Bakan Özer: “Yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yeniden yüz yüze eğitime başladı” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya’da “Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüz yüze eğitime sınıf bazlı ara veriliyor” “Şu anda eğitim sistemi içerisinde 1.2 milyon öğretmenimiz hizmet veriyor” “ Öğretmenlerimizin yüzde 92’si en az bir doz aşı oldu”

İHA

Bakan Özer: “Yüz yüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yeniden yüz yüze eğitime başladı” Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya’da “Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüz yüze eğitime sınıf bazlı ara veriliyor” “Şu anda eğitim sistemi içerisinde 1.2 milyon öğretmenimiz hizmet veriyor” “ Öğretmenlerimizin yüzde 92’si en az bir doz aşı oldu”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüzyüze eğitime sınıf bazlı ara veriliyor. Şuanda bugün sabah itibariyle 6 Eylül haftasındaki yüzyüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüzyüze eğitime başladı. Şuanda eğitim sistemi içerisinde 1.2 milyon öğretmenimiz hizmet veriyor. Öğretmenlerimizin yüzde 92’si en az bir doz aşı oldu” açıklamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantıları kapsamında Antalya’ya geldi. Antalya Valiliğinde yapılan toplantı için sabah saatlerinde valilik konağına gelen Bakan Özer’i Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Atay Uslu, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, karşıladı. Bakan Özer’e çocuklar tarafından çiçek taktim edildi.

“Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüz yüze eğitime sınıf bazlı ara veriliyor”
Bakan Özer, toplantı öncesinden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimde 3’üncü haftayı tamamladıklarını belirten Bakan Özer, “Sağlık Bakanlığının önerileri çerçevesinde oluşturulan rehberler çerçevesinde tüm süreç yürütülüyor. Okullarımızın tüm ihtiyaçları gideriliyor. Herhangi bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüzyüze eğitime sınıf bazlı ara veriliyor. Ara verilen sınıflar 14 gün sonra yüzyüze eğitime devam ediyor. Ama 14 gün ara verildiği zaman öğrencilerimizi kendi başlarına bırakmıyoruz. Hazırladığımız platform üzerinden canlı dersler öğretmenler tarafından yapılıyor. Aynı zamanda ihtiyacı olan tabletler öğrencilerimize ücretsiz veriliyor” açıklamasını yaptı.

“198 sınıfımız yüz yüze eğitime başladı”
6 Eylül tarihi itibariyle 45 sınıfta eğitime yüz yüze ara verildiğini hatırlatan Bakan Özer, “Pazartesi günü itibariyle 45 sınıf eğitime başladı. Salı günü 50 sınıf, Çarşamba günü 63 sınıf, Perşembe günü 40 sınıf yüz yüze eğitime başladı. Şu anda bugün sabah itibariyle 6 Eylül haftasındaki yüzyüze eğitime ara veren 198 sınıfımız yüz yüze eğitime başladı. Bu süreçte en olumlu avantajımız öğretmenlerimizdeki aşılanma oranı. Şuanda eğitim sistemi içerisinde 1.2 milyon öğretmenimiz hizmet veriyor. Öğretmenlerimizin yüzde 92’si en az bir doz aşı oldu. 2 doz aşı olan ya da hastalanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız da yüzde 86. Bu oranlar birçok Avrupa ülkesinden çok daha yüksek. Bir kez daha tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 6 Eylül itibariyle illeri gezerek sürecin nasıl ilerlediği, yapılması gereken şeyler ve alınması gereken önlemler için sahadayız. Antalya’da bu 3 haftalık süreci değerlendireceğiz. Antalya’da eğitimin kalitesini nasıl attırabiliriz, yapılması gerekenler neler var. Bunları değerlendireceğiz. Yeni yatırımlar yapılması gerekiyorsa bunların da kararını alacağız” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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