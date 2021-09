BNP Paribas Jr. Davis Cup ve Jr. Billie Jean King Cup Finalleri´nin açılış seremonisi yapıldı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri´nin açılış seremonisi tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu´nda gerçekleştirildi. Burada oluşturulan sembolik tenis kortunda açılış için maç yapıldı.

Türkiye´nin ilk kez ev sahipliği yapacağı, teniste gençlerin dünya kupası olan BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup Finalleri, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Megasaray Tenis Akademisi iş birliğinde Antalya´da yapılacak. Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Megasaray Tenis Akademisi kortlarında 28 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonada 21 ülkeden toplam 32 milli takım mücadele edecek. Türkiye´nin ev sahipliğini yaptığı finallerde milli takım da hem kızlar hem erkeklerde korta çıkacak.

Organizasyonun açılış seremonisi tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu´nda gerçekleştirildi. Açılış törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, ITF Kurul Üyesi Carlos Bravo, Turnuva Direktörü Özgür Ergüden ve finallerde mücadele edecek takımların sporcuları katıldı.

CENGİZ DURMUŞ: TENİSİN OYNANABİLMESİ ADINA YAPTIĞIMIZ HER PROJENİN İNANÇLA ARKASINDA DURDUK

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, programın açılışında dünya mirası Aspendos Antik Kenti´nde buluşmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Federasyon olarak Bakanlıktan alınan hedeflerle Türkiye´deki gençlerin tenis anlamındaki yeteneklerini en üst seviyeye çıkarabilmek, dünyanın en iyisini yapabilmek adına yıllardır yarıştıklarını, stratejik planlar yaptıklarını ve uygulamaya soktuklarını dile getiren Durmuş, her gün yeni bir ilkle karşılaştıklarını vurguladı. Durmuş, "Sistemli, düzenli, inançlı bir çalışma yaparsanız bunların gerçekleşebildiğini görmekten mutlu olursunuz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak Türkiye´nin her yerinde herkes tarafından her yerde ve her zaman tenisin oynanabilmesi adına yaptığımız her projenin inançla arkasında durduk. Bugün ise geldiğimiz noktada Türkiye artık tenis oynuyor. Türkiye tenis oynarken dünyadaki yerimizi almamız gerekiyordu. Bu nedenle önce Avrupa sonra dünya alanında mücadelemizi en üst düzeyde yapmamız gerekiyordu. Biz tenisi her yerde oynatırken, teniste başarılı olan sporcularımızı da artık her yerde görebiliyoruz. Dünyanın en büyük turnuvalarında tur geçip iyi sporculara sahip olduk. Aşağıdan çok iyi sporcularımız geliyor" dedi.

"DÜNYADA ÖNEMLİ BİR TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Bakanlığın tesisleşme noktasında yaptığı katkıların inkar edilemez olduğuna işaret eden Federasyon Başkanı Durmuş, "Ne zaman bir projemiz olsa Spor Bakanımız inandığı tüm projelerimizin yanında oldu ve destekçisi oldu. Bugün burada dünyada önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası birçok turnuva yapmış bir ülke olarak dünya tenisinde yerini almış bir ülke olduğumuzu göstereceğimiz bir hafta içerisine giriyoruz. İlk kez bu turnuvaları ülkemizde yapıyoruz. Özellikle bu turnuvanın ülkemize verilmesinde ITF´nin ülkemize inancı bizleri sorumluluk sahibi yaptı ki 21 ülkeden 32 takımın yarışacağı turnuvayı başlatıyoruz" diye konuştu.

ITF Kurul Üyesi Carlos Bravo, turnuvaya katılan tüm sporcuların ülkelerini burada temsil ettiklerini ve gurur duymaları gerektiğini söylerken, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından tüm sporcular adına yemin ettirildi. Turnuvanın başlangıç vuruşu için Aspendos Antik Tiyatrosu´nda hazırlanan sembolik tenis kortunda Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, ITF Kurul Üyesi Carlos Bravo, Turnuva Direktörü Özgür Ergüden ve Türk milli takımı sporcuları sembolik maç yaptı.

